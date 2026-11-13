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    ALZAI Health Corp. unterzeichnet Absichtserklärung mit Quanterix Corporation für eine bessere Früherkennung der Alzheimer-Krankheit

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    ALZAI Health Corp. unterzeichnet Absichtserklärung mit Quanterix Corporation für eine bessere Früherkennung der Alzheimer-Krankheit
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    TORONTO, ONTARIO / 13. November 2026 / IRW-Press / ALZAI Health Corp. (TSXV: ALZI) (OTCQB: ALZIF) (FWB: H2F) („ALZAI“ oder das „Unternehmen“), ein Gesundheitstechnologieunternehmen, das KI-gestützte Lösungen zur Ermittlung von Krankheitsrisiken entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, „MOU“) mit der Firma Quanterix Corporation („Quanterix“), einem führenden Unternehmen im Bereich der hochempfindlichen Biomarker-Detektion und blutbasierten Diagnostiktests, unterzeichnet hat. Beide Unternehmen wollen damit Kooperationsmöglichkeiten sondieren, die darauf abzielen, die Früherkennung und Beurteilung der Alzheimer-Krankheit zu verbessern.

     

    Die geplante Zusammenarbeit dient dem Zweck, Möglichkeiten für eine Bündelung der KI-gestützten Technologie von ALZAI zur Identifizierung des Alzheimer-Risikos mit den blutbasierten LucentAD-Biomarkern von Quanterix zu prüfen. Ziel ist es, einen ganzheitlichen Ansatz zur Ermittlung und Beurteilung von Personen mit einem erhöhten Alzheimer-Risiko zu unterstützen.

     

    Durch die Zusammenführung komplementärer Technologien wollen die Unternehmen gemeinsam mit Gesundheitsdienstleistern, Gesundheitssystemen und anderen Organisationen im Gesundheitswesen Möglichkeiten für eine frühere Ermittlung entsprechender Patienten, eine gezieltere Diagnostik und eine bessere klinische Entscheidungsfindung ausloten.

     

    „Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt im Rahmen von ALZAIs strategischen Maßnahmen, die Reichweite und die potenziellen Anwendungsbereiche unserer KI-gestützten Technologie zur Ermittlung von Krankheitsrisiken zu erweitern“, so Hayim Raclaw, CEO von ALZAI Health Corp. „Quanterix ist ein gut etablierter Innovator im Bereich der Biomarker-Detektion und der Alzheimer-Diagnostik. Aus unserer Sicht hat die Bündelung unserer komplementären Kompetenzen das Potenzial, einen effizienteren Ansatz zur Ermittlung von Personen mit erhöhtem Alzheimer-Risiko und deren Weiterleitung an die geeignete Diagnostik zu ermöglichen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam Möglichkeiten zur Verbesserung der Alzheimer-Forschung und der Patientenversorgung zu evaluieren.“

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    Verfasst von IRW Press
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    ALZAI Health Corp. unterzeichnet Absichtserklärung mit Quanterix Corporation für eine bessere Früherkennung der Alzheimer-Krankheit ALZAI_13-11-2026_DEPRcomTORONTO, ONTARIO / 13. November 2026 / IRW-Press / ALZAI Health Corp. (TSXV: ALZI) (OTCQB: ALZIF) (FWB: H2F) („ALZAI“ oder das „Unternehmen“), ein Gesundheitstechnologieunternehmen, das KI-gestützte Lösungen zur Ermittlung …
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