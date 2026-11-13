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    Microsoft: Aktie verliert trotz Gewinnen bei Wettbewerbern

    Spotlight

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    Die Microsoft-Aktie gibt um 2,64 % nach und liegt auch auf Wochensicht im Minus.

    Spotlight - Microsoft: Aktie verliert trotz Gewinnen bei Wettbewerbern
    Foto: Jean-Luc Ichard - stock.adobe.com

    Während Alphabet und Oracle zulegen, bewegt sich Microsoft gegen den Branchentrend abwärts. Auch Amazon, Apple und IBM verbuchen Kursgewinne. Ein konkreter Auslöser für den Rückgang bei Microsoft ist nicht erkennbar.

    Microsoft Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 13.11.2026

    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Microsoft nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +8,17 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,85 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Microsoft um +11,45 % gewonnen.

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    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,81 %. Apple notiert im Plus, mit +0,55 %. Alphabet notiert im Plus, mit +1,18 %. IBM legt um +0,09 % zu Oracle notiert im Plus, mit +0,89 %.

    Die Aktie von Microsoft erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 11,10 %. Über 5 Jahre lag sie bei 9,81 %, über 10 Jahre bei 24,11 %.

    Informationen zur Microsoft Aktie

    Microsoft entwickelt Software und Cloud-Dienste für Unternehmen und Privatkunden. Kernangebote: Windows, Microsoft 365, Azure, Dynamics und Xbox. Der Konzern ist führend bei Bürosoftware und zählt zu den größten Cloud-Anbietern. Konkurrenten sind Amazon (AWS), Google, Apple und Salesforce. Stärken: breite Unternehmenskundenbasis, eng vernetztes Produktökosystem und integrierte KI-Assistenten (Copilot).

    Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,43 Bil. € wert.

    Microsoft Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,80 %
    1 Monat -4,85 %
    3 Monate +8,17 %
    1 Jahr +4,21 %
    Stand: 13.11.2026, 12:06 Uhr

    Microsoft-Störung hat keine Auswirkungen auf Betrieb


    Fahrgäste der Deutschen Bahn erfahren wegen der umfassenden Microsoft -Störung bislang keine Probleme im Zugverkehr. "Wir sehen bislang bundesweit keine Auswirkungen auf den Bahnbetrieb", sagte ein Sprecher des bundeseigenen Konzerns auf Anfrage. …

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    Microsoft Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Microsoft Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Microsoft Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Microsoft

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    +34,28 %
    +57,11 %
    +739,22 %
    +1.951,54 %
    ISIN:US5949181045WKN:870747
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