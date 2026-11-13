Erlebnis Akademie passt 2026-Prognose an – was Anleger wissen müssen
Schnee, Eis und weniger Gäste bremsen die Erlebnis Akademie: Trotz leicht gestiegener Umsätze senkt das Unternehmen seine Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026.
- Wegen geringerer Besucherzahlen im ersten Halbjahr – unter anderem durch 32 zusätzliche schnee- und eisbedingte Schließtage – senkt die Erlebnis Akademie ihre Prognose für 2026.
- Zum 30. September 2026 lag der vorläufige Konzernumsatz bei 19,7 Mio. Euro (Vorjahr: 19,4 Mio.), das EBITDA bei 4,6 Mio. Euro (5,6 Mio.) und das EBIT bei 0,7 Mio. Euro (1,7 Mio.).
- Der erwartete Jahresumsatz wird auf 25,0 bis 25,3 Mio. Euro reduziert; zuvor lag die Prognose bei 25,7 bis 27,6 Mio. Euro. Der Vorjahresumsatz betrug 24,8 Mio. Euro.
- Das EBITDA soll nun 5,0 bis 5,3 Mio. Euro erreichen, statt der bisherigen Prognose von 6,2 bis 7,4 Mio. Euro. Im Vorjahr waren es 6,2 Mio. Euro.
- Eine neue EBIT-Prognose ist wegen einer voraussichtlichen Wertberichtigung bei der französischen Tochtergesellschaft derzeit nicht möglich. Die Abschreibung auf den Beteiligungsansatz wird auf rund 0,65 bis 1,31 Mio. Euro geschätzt.
- Die Wertberichtigung sowie geplante Forderungsverzichte und Abschreibungen bei der französischen Tochter sind auf Konzernebene nicht zahlungswirksam und beeinflussen das Konzern-EBITDA nicht. Der Quartalsbericht zum dritten Quartal erscheint am 30. November 2026.
Der Kurs von Erlebnis Akademie lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,8400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,73 % im
Minus.
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