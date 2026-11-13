Erlebnis Akademie passt 2026-Prognose an – was Anleger wissen müssen 41 0 Kommentare

Schnee, Eis und weniger Gäste bremsen die Erlebnis Akademie: Trotz leicht gestiegener Umsätze senkt das Unternehmen seine Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026.

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Verfasst von wO Newsflash

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