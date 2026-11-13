Coinbase fällt um 2,62 % auf ein neues 52-Wochen-Tief

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Coinbase Verluste von -11,67 % hinnehmen.

Ein neues 52-Wochen-Tief prägt den Handel bei Coinbase. Die Aktie der Krypto-Handelsplattform notiert bei 115,10 Euro und verliert innerhalb eines Monats 29,19 %. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser liegen zunächst nicht vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Auf Wochensicht hat die Coinbase Aktie damit -5,56 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,19 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Coinbase -41,15 % verloren.

Die Aktie von Coinbase erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 11,86 %. Über 5 Jahre lag sie bei -16,60 %.

Informationen zur Coinbase Aktie

Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

Es gibt 224 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,74 Mrd. € wert.

Coinbase Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,56 % 1 Monat -29,19 % 3 Monate -11,67 % 1 Jahr -56,90 %

Coinbase Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Stand: 13.11.2026, 12:07 Uhr

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Coinbase Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Coinbase Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.