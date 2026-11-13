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    Coinbase fällt um 2,62 % auf ein neues 52-Wochen-Tief

    Besonders beachtet!

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    Coinbase gibt um 2,62 % nach und verliert damit seit Jahresbeginn 41,15 % an Wert.

    Besonders beachtet! - Coinbase fällt um 2,62 % auf ein neues 52-Wochen-Tief
    Foto: Richard Drew - dpa

    Ein neues 52-Wochen-Tief prägt den Handel bei Coinbase. Die Aktie der Krypto-Handelsplattform notiert bei 115,10 Euro und verliert innerhalb eines Monats 29,19 %. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser liegen zunächst nicht vor.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Coinbase Aktie am 13.11.2026

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Coinbase Verluste von -11,67 % hinnehmen.

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    Auf Wochensicht hat die Coinbase Aktie damit -5,56 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,19 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Coinbase -41,15 % verloren.

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    Die Aktie von Coinbase erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 11,86 %. Über 5 Jahre lag sie bei -16,60 %.

    Informationen zur Coinbase Aktie

    Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

    Es gibt 224 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,74 Mrd. € wert.

    Coinbase Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,56 %
    1 Monat -29,19 %
    3 Monate -11,67 %
    1 Jahr -56,90 %
    Stand: 13.11.2026, 12:07 Uhr

    Coinbase Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Coinbase Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Coinbase Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Coinbase

    -2,23 %
    -5,56 %
    -29,19 %
    -11,67 %
    -56,90 %
    +33,63 %
    -61,77 %
    -63,37 %
    ISIN:US19260Q1076WKN:A2QP7J
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