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    Arbeitnehmer kritisieren Standort-Debatte bei Mercedes

    WDH

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    Für Sie zusammengefasst
    • IG Metall und Betriebsrat kritisieren Mercedes-Kurs
    • Mercedes prüft Standorte und stoppt Investitionen
    • Gewerkschaft lehnt Werksschließungen entschieden ab
    WDH - Arbeitnehmer kritisieren Standort-Debatte bei Mercedes
    Foto: Matthias Balk - dpa

    (Wiederholung: Im 4. Absatz, erster Satz wurde ein Tippfehler beseitigt: "Barbara" (statt: Barabara).)

    STUTTGART (dpa-AFX) - Die IG Metall und der Gesamtbetriebsrat haben den erneuten Vorstoß von Mercedes-Benz zur Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland kritisiert. Der Autobauer hatte am Donnerstag angekündigt, alle weiteren Investitionen in die deutschen Standorte zu stoppen und konkret und detailliert zu prüfen, welche Standorte man sich in Deutschland noch leisten könne. Mögliche Werksschließungen rücken damit näher.

    Als Gesamtbetriebsrat sei man sich der Lage und schwierigen Situation bewusst, in der sich Mercedes-Benz befindet, sagte der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats, Ergun Lümali, in einer Mitteilung, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Man werde sich lösungsorientiert einbringen "und unermüdlich für den Erhalt sowie die Zukunftsfähigkeit unserer deutschen Standorte einsetzen". Man habe hoch qualifizierte Mitarbeitende. Doch statt an den deutschen Standorten zu investieren, drohe der Vorstand damit, Standorte nach Osteuropa zu verlagern.

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    "Wir brauchen Vorstände, die an den Industriestandort Deutschland glauben und ihn nicht bei jeder Krise gleich kaputt reden. Wir lehnen Werkschließungen entschieden ab und wissen uns zu wehren", sagte Lümali laut Mitteilung.

    IG Metall-Bezirksleiterin Barbara Resch sagte, Werksschließungen seien mit der Gewerkschaft nicht zu machen. Man sei lösungsbereit und wolle die Standorte gemeinsam zukunftsfest aufstellen und Arbeitsplätze sichern. "Dafür muss das Unternehmen seine Pläne offenlegen und verbindliche Perspektiven für Produkte und Investitionen schaffen." Es könne nicht sein, dass der Vorstand weitere Investitionen in deutsche Standorte stoppen wolle und zugleich von den Beschäftigten längere Arbeitszeiten und Einschnitte bei Leistungen verlange.

    Konflikt eskaliert

    Der Konflikt rund um Arbeitskosten und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Standorte im internationalen Vergleich schwelt schon länger, zuletzt war er eskaliert. Die Stuttgarter hatten in den vergangenen Jahren mit Absatzrückgängen und Gewinneinbrüchen zu kämpfen.

    Entsprechend steuerte der Konzern gegen und drehte an den Kostenschrauben. Zuletzt hatte Mercedes auch eine Diskussion über Arbeitszeiten und Arbeitskosten in Deutschland angestoßen. Die Arbeitsstunde müsse günstiger werden, hieß es in einem Schreiben des Vorstands. Der direkteste und fairste Weg sei es, für das gleiche Geld mehr zu arbeiten. In der Folge kam es zu Protesten von Beschäftigten.

    Mercedes-Produktionsvorstand Michael Schiebe hatte bereits die Schließung von zwei Werken in Deutschland angekündigt, wenn die Kosten in Deutschland nicht reduziert werden. Klares Ziel sei es aber, alle Standorte in Deutschland zu erhalten./rwi/DP/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 40,79 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +2,88 %/+71,46 % bedeutet.





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