GAC feiert den Sieg von Villarreal und vertieft durch die Partnerschaft seine Beziehungen in Europa

Villarreal, bekannt als das „Gelbe U-Boot", verbindet eine starke lokale Verwurzelung mit einer internationalen Fangemeinde. Für GAC bietet die Zusammenarbeit mit dem Club die Möglichkeit, mit beiden Zielgruppen in Kontakt zu treten. Der Fußball ist tief im Gemeinschaftsleben Spaniens verwurzelt, überwindet jedoch auch Grenzen und schafft so eine gemeinsame Grundlage für den Aufbau von Beziehungen.

VILLARREAL, Spanien, 13. November 2026 /PRNewswire/ -- Am 8. November sicherte sich Villarreal im Estadio de la Cerámica einen 2:0-Heimsieg über Getafe. Als offizieller Automobilpartner von Villarreal CF feiert GAC gemeinsam mit den Fans den LaLiga-Sieg, würdigt die Entschlossenheit, die hinter dieser Leistung steht, und stärkt zugleich langfristige emotionale Bindungen zu europäischen Verbrauchern.

Gemeinsame Werte, dauerhafte Verbindungen

Teamarbeit, Durchhaltevermögen und kontinuierliche Verbesserung bilden die gemeinsame Grundlage für die Partnerschaft. Villarreals Beharrlichkeit im Spiel gegen Getafe steht zudem im Einklang mit GACs Engagement für Innovation und Produktqualität.

Dieses Engagement kommt in GACs Markenversprechen für Europa zum Ausdruck: „GAC. THE ENGINEERS", das auf fundierter Ingenieurarbeit und langfristigem Nutzen beruht. Es erstreckt sich auch auf GAC CARE+, die globale Servicemarke des Unternehmens, die internationale Standards mit auf lokale Bedürfnisse abgestimmten Serviceleistungen verbindet, darunter Pannenhilfe, Ersatzteilversorgung über Rotterdam sowie ein technisches Serviceteam mit Sitz in Europa.

Durch die Zusammenarbeit geht GAC über die herkömmliche Kommunikation in der Automobilbranche hinaus und spricht ein breiteres Publikum an. Über den Fußball will das Unternehmen seine Marke bekannter machen, Vertrauen aufbauen und den Fans die Möglichkeit geben, seine Fahrzeuge sowie sein Engagement für hochwertige, technologisch fortschrittliche und zuverlässige Mobilität kennenzulernen.

Die Partnerschaft ist auf den langfristigen Aufbau von Beziehungen ausgerichtet. Ihr Wert geht über einzelne Spielergebnisse hinaus und liegt in der dauerhaften Verbindung zu Fans, Kunden sowie den lokalen Gemeinschaften, in denen die Marke tätig ist.

Unterstützung der langfristigen Entwicklung in Europa

Europa ist ein strategischer Markt für die internationale Entwicklung von GAC. Die Partnerschaft mit Villarreal ergänzt die Aktivitäten des Unternehmens in den Bereichen Produkteinführung, Ausbau des Vertriebsnetzes, Kundendienst sowie lokale Geschäftstätigkeit und verankert das Automobilgeschäft von GAC stärker im Alltag.

Das Elektro-SUV AION V und die kompakte elektrische Schräghecklimousine AION UT sind zwei Schlüsselmodelle im europäischen Angebot von GAC. Der AION V bietet sich für Familienreisen an, der AION UT für die Mobilität im Alltag; beide Modelle spiegeln den Fokus des Unternehmens auf Sicherheit, Qualität und Alltagstauglichkeit wider.

Beide Modelle erhielten bei den Sicherheitstests von Euro NCAP fünf Sterne und werden in Österreich in Zusammenarbeit mit Magna gefertigt.

Im Rahmen der globalen Strategie „One GAC 2.0" und des Engagements von GAC für lokale Märkte verbindet die Partnerschaft die internationale Reichweite des Vereins mit Aktivitäten, die auf die Bedürfnisse vor Ort abgestimmt sind. Während GAC gemeinsam mit den Fans von Villarreal die drei Punkte feiert, wird das Unternehmen auch weiterhin über den Fußball dauerhafte Beziehungen aufbauen und eine umweltfreundlichere sowie intelligentere Mobilität fördern.

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