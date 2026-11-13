Porto-Hammer 2027! Deutsche Post erhöht Preise um bis zu 72 Prozent

Die DHL Group dreht an der Preisschraube. Ab Januar 2027 müssen Verbraucher für zahlreiche Päckchen und Pakete der Deutschen Post deutlich mehr bezahlen. Besonders kräftig fällt die Erhöhung beim kleinen Päckchen S aus. In der Filiale steigt der Preis von 4,19 auf 5,19 Euro – ein Aufschlag von knapp 24 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Auch andere Sendungen werden teurer. Für ein Päckchen M werden künftig 5,79 statt 5,19 Euro fällig. Das DHL-Paket bis zwei Kilogramm soll in der Filiale 6,79 Euro kosten.

Online bleibt es günstiger – neue Leistungen inklusive

Wer seine Sendungen online frankiert, kann dagegen weiterhin sparen. Der Onlinepreis für das beliebte DHL-Paket bis zwei Kilogramm bleibt bei 6,19 Euro. Auch das Fünf-Kilogramm-Paket kostet online unverändert 7,69 Euro. Besonders günstig wird die direkte Zustellung an eine Packstation. Bei einem Zwei-Kilogramm-Paket sinkt der Preis dadurch auf 5,99 Euro.

Im Gegenzug verbessert die Deutsche Post ihre Leistungen. Kleine Päckchen erhalten künftig automatisch eine Sendungsverfolgung und eine Haftung bis zu 20 Euro.

Auch das Briefporto steigt kräftig

Bereits im Oktober hatte der Konzern angekündigt, die Briefpreise zum Jahreswechsel anzuheben. Ein Standardbrief soll künftig 1,15 Euro statt bisher 95 Cent kosten. Das entspricht einem Anstieg von rund 21 Prozent. Noch drastischer fällt die Erhöhung beim Maxibrief aus. Hier steigt der Preis von 2,90 auf fünf Euro – ein Plus von mehr als 72 Prozent. Allerdings werden gleichzeitig die zulässigen Maße und Gewichte angepasst.

Auch Geschäftskunden müssen 2027 mehr bezahlen. Die endgültige Genehmigung der neuen Privatkundenpreise durch die Bundesnetzagentur steht noch aus.

Weitere Preiserhöhungen für 2028 angekündigt

Die Deutsche Post begründet die Maßnahmen mit gestiegenen Personal-, Energie- und Infrastrukturkosten. Gleichzeitig schrumpfen die Briefmengen seit Jahren, während das Unternehmen weiterhin ein bundesweites Zustellnetz betreiben muss.

Die Preiserhöhungen sind zudem nicht auf 2027 beschränkt. Bereits zum Januar 2028 plant die Deutsche Post weitere Anpassungen bei den Paketpreisen. Für Verbraucher sollen die Mehrkosten nach Unternehmensangaben im Durchschnitt weniger als 75 Cent monatlich betragen.

Was bedeutet das für die DHL-Aktie?

Aus Anlegersicht könnten höhere Preise die Profitabilität des Deutschlandgeschäfts verbessern. Schließlich verfügt die DHL Group bereits über eine starke operative Entwicklung. Im dritten Quartal 2026 stieg der Konzernumsatz um 12,6 Prozent auf 22,7 Milliarden Euro. Der operative Gewinn legte um 16,2 Prozent auf rund 1,7 Milliarden Euro zu.

Für das Gesamtjahr erwartet das Management inzwischen ein operatives Ergebnis von mehr als sieben Milliarden Euro. Das wäre deutlich mehr als die zuvor prognostizierten 6,5 Milliarden Euro. Allerdings betreffen die neuen Paketpreise nur einen Teil des gesamten Konzerns. Entscheidend bleibt, ob die höheren Erlöse ausreichen, um steigende Kosten und rückläufige Briefmengen aufzufangen.

Fazit: Preiserhöhungen als Gewinnmotor – profitiert die DHL-Aktie?

Die Deutsche Post erhöht ihre Preise teilweise deutlich und könnte damit ihre Margen im Deutschlandgeschäft verbessern. Die starke Geschäftsentwicklung und die angehobene Gewinnprognose liefern zusätzlichen Rückenwind. Allerdings bleiben steigende Personalkosten, sinkende Briefmengen und mögliche Kundenreaktionen auf höhere Preise Risiken für die Aktie. Dabei besteht das Risiko eines Totalverlusts.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion (Experte für Logistikaktien, internationale Transportmärkte und die europäische Logistikbranche)

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Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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