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    Benzinpreise in Deutschland sinken

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    Für Sie zusammengefasst
    • E10 kostet 1,949 Euro, Diesel 2,188 Euro
    • Beide Kraftstoffe verbilligten sich um gut sechs Cent
    • Hoffnung auf Kriegsende ließ Ölpreise zunächst sinken
    Benzinpreise in Deutschland sinken
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs nach den US-Parlamentswahlen lässt die Benzinpreise an den deutschen Tankstellen sinken. Am Donnerstag kostete ein Liter Super E10 nach Auswertung des ADAC im bundesweiten Tagesdurchschnitt noch 1,949 Euro, das waren gut sechs Cent beziehungsweise 3,2 Prozent weniger als eine Woche zuvor. Diesel ist - anders als in normalen Zeiten - immer noch erheblich teurer als Superbenzin, doch auch der Dieselpreis sank im gleichen Zeitraum um gut sechs Cent auf 2,188 Euro im bundesweiten Tagesdurchschnitt.

    Bei der Entwicklung spielt nach Einschätzung von Analysten der Ausgang der US-Parlamentswahlen in der vergangenen Woche eine erhebliche Rolle: Die republikanische Partei des Präsidenten Donald Trump hatte die Wahl verloren. Da Trump den auch bei vielen US-Wählern unpopulären Iran-Krieg begonnen hatte, stieg die Hoffnung auf dessen Ende, damit sanken die Rohölpreise.

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    Politik und Psychologie beeinflussen die Preise

    Zuletzt hat Trump diese Hoffnung aber wieder gedämpft, sodass der Rohölpreis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent am Donnerstag wieder auf gut 93 Dollar anzog. Das war aber immer noch erheblich günstiger als Ende Oktober. Vor den Kongresswahlen lag der Rohölpreis noch bei gut 113 Dollar.

    Dass sowohl sinkende als auch steigende Rohölpreise unmittelbare Auswirkungen auf die Benzinpreise haben, ist jedoch ein psychologischer Markteffekt: Denn bis Rohöl von der Quelle in eine Raffinerie transportiert und zu Kraftstoff verarbeitet ist, vergehen in der Regel mehrere Wochen./cho/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 6,846 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5278. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,78GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 45,00GBP was eine Bandbreite von -17,16 %/+0,75 % bedeutet.





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