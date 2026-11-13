Secunet Security Networks legt zu, verliert im Monat aber 25,15 %

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Secunet Security Networks über einen Zuwachs von +5,56 % freuen.

Ein Monatsverlust von 25,15 % prägt bei Secunet Security Networks trotz der heutigen Erholung das Kursbild. Im Tagesverlauf liegt die Aktie zunächst noch 2,47 % im Minus. Berenberg bestätigt die Kaufempfehlung und verweist darauf, dass der Umsatz im dritten Quartal die Erwartungen übertrifft.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um -13,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,15 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Secunet Security Networks eine positive Entwicklung von +6,58 % erlebt.

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrutsch nach den Q3-Zahlen: Trotz knapp 20 % Umsatzwachstum sank das EBIT um gut 19 %. Diskutiert werden Margendruck, Investitions- und Transformationskosten, das hohe KGV sowie die Schwäche im Privatkundengeschäft und die Abhängigkeit von Behördenaufträgen. Positiv gelten der bestätigte Jahresausblick und 120 Mio. Euro Auftragseingang im Oktober. Einzelne Anleger sehen Kurse unter 200 Euro als Kaufchance.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Secunet Security Networks eingestellt.

Die Aktie von Secunet Security Networks erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 9,74 %. Über 5 Jahre lag sie bei -16,78 %, über 10 Jahre bei 18,61 %.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,80 %. Thales notiert im Minus, mit -0,49 %. Fortinet notiert im Plus, mit +1,49 %. Palo Alto Networks legt um +2,79 % zu

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Secunet Security Networks (ISIN DE0007276503) zählt zu Deutschlands führenden IT-Sicherheitsanbietern, vor allem für Behörden und kritische Infrastrukturen. Kernangebote sind die SINA-Produktfamilie für sichere Kommunikation, Cloud-Sicherheit, Biometrie und Beratung. Konkurrenten sind Rohde & Schwarz Cybersecurity, genua und Thales. Differenzierungsmerkmale: BSI-zugelassene SINA-Lösungen, Hochsicherheitskompetenz und enge Behördenbeziehungen.

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,30 Mrd. € wert.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz im dritten Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Andreas Wolf am Donnerstag nach dem Bericht. Positiv sei auch die …

Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,33 % 1 Monat -25,15 % 3 Monate +5,56 % 1 Jahr +9,17 %

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Stand: 13.11.2026, 12:24 Uhr

Ob sich ein Einstieg bei der Secunet Security Networks Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Secunet Security Networks Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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