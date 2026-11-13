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    Stabilisierungsversuch - US-Erzeugerpreise im Blick

    Deutsche Anleihen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesanleihen stabilisieren sich nach Kursverlusten
    • US-Inflation lässt Fed-Zinsschritt im Dezember erwarten
    • EZB-Zinsschritt im Dezember gilt als nahezu sicher
    Deutsche Anleihen - Stabilisierungsversuch - US-Erzeugerpreise im Blick
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich nach ihren jüngsten Kursverlusten zunächst einigermaßen stabilisiert. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel am Freitag um 0,05 auf 122,00 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,37 Prozent.

    Die Aussicht auf weiter anziehende Zinsen dies- und jenseits des Atlantiks lastet aktuell auf dem Anleihenmarkt. So waren die US-Verbraucherpreise im Oktober unerwartet stark gestiegen, weshalb an den Märkten nun fest mit einer Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember um mindestens 0,25 Prozentpunkte gerechnet wird.

    Am Nachmittag stehen die US-Erzeugerpreisdaten für den vergangenen Monat auf der Agenda. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, beeinflussen tendenziell die Verbraucherpreise, an denen die Fed ihre Geldpolitik ausrichtet.

    In der Eurozone erscheine eine Leitzinsanhebung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Dezember nahezu ausgemacht, schrieb Analyst Daniel Lenz von der DZ Bank. Es gebe klare Plädoyers aus dem EZB-Rat für einen solchen Schritt./la/jsl/men






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