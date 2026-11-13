Der Türkei droht der Absturz an den Weltbörsen
20-Milliarden-Skandal
Ein gigantischer Fondsskandal erschüttert die Türkei. Hochrangige Politiker und Finanzaufseher geraten ins Visier der Justiz. Nun droht eine Entscheidung, die ausländische Milliarden vertreiben könnte.
- Fondsskandal greift auf Politik und Aufsicht über
- MSCI prüft Herabstufung, Kapitalabflüsse wachsen
- Ermittlungen treffen Fonds, Politiker und Aufseher
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In der Türkei entwickelt sich der seit Wochen laufende Finanzskandal zu einer ernsthaften Bedrohung für große Teile des Kapitalmarktes. Was im September mit dem Zusammenbruch hochspekulativer Investmentfonds begann, reicht inzwischen bis in die Spitzen der Politik und Finanzaufsicht. Mehr als 20 Milliarden US-Dollar verwalteten die betroffenen Fonds zeitweise. Fast eine halbe Million Anleger sind betroffen. Jetzt droht dem Land auch noch ein Ausschluss aus internationalen Börsen.
Die Affäre könnte damit weit über die Türkei hinaus Folgen haben. Denn internationale Indexanbieter stellen inzwischen die Integrität des türkischen Aktienmarktes infrage. Im Mittelpunkt stehen die Vermögensverwalter Tera Portföy und Pusula Portföy. Sie hatten mit außergewöhnlichen Renditen zahlreiche Anleger angelockt. Der Fonds TLY von Tera erzielte zeitweise einen kumulierten Wertzuwachs von mehr als 15.000 Prozent in türkischer Lira.
Ermittler vermuten hinter den spektakulären Gewinnen systematische Kursmanipulationen. Demnach kauften Fonds große Aktienpakete kleiner, wenig gehandelter Unternehmen. Die Käufe trieben deren Kurse nach oben und ließen gleichzeitig die ausgewiesenen Fondsvermögen explodieren. Immer neue Anleger investierten, angelockt von den Traum-Renditen.
Doch als die Kurse einbrachen und Investoren ihr Geld zurückforderten, konnten mehrere Fonds ihre Positionen nicht schnell genug verkaufen. Die türkische Kapitalmarktaufsicht ordnete im September die Abwicklung von 131 Fonds sieben verschiedener Vermögensverwalter an. Der Leitindex BIST 100 erlebte daraufhin seinen schwächsten September seit der Finanzkrise 2008.
wallstreetONLINE RedaktionLeitindex bricht ein
Der Türkei-Schock: Erst 66.000 Prozent Rendite und dann der Absturz
Inzwischen hat die Affäre eine politische Dimension erreicht. Mehr als 430 Personen stehen im Visier der Ermittler. Nach Angaben türkischer Medien stieg die Zahl der Untersuchungshäftlinge bis zum 11. November auf 123. Unter ihnen befindet sich die frühere Ministerin und ehemalige stellvertretende AKP-Vorsitzende Fatma Betül Sayan Kaya. Die Opposition wirft ihr vor, aus einem Fondsinvestment von rund 3 Millionen US-Dollar einen Gewinn von etwa 43 Millionen US-Dollar erzielt zu haben. Kaya bestreitet Fehlverhalten.
Auch der frühere Chef der Istanbuler Börse, Korkmaz Enes Ergun, wurde wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung festgenommen. Am 11. November geriet zudem die Bankenaufsicht BDDK unter Druck. Ihr Vorsitzender Şahap Kavcıoğlu, früher selbst türkischer Zentralbankchef, bat Präsident Recep Tayyip Erdoğan um seine Entlassung. Vorwürfe gegen ihn und seine Behörde weist er zurück.
Für internationale Anleger ist jedoch eine andere Entwicklung entscheidend. Der Indexanbieter MSCI hat bestimmte Änderungen an seinen türkischen Aktienindizes eingefroren, wegen erheblicher Zweifel an der Handelbarkeit einzelner Aktien und an der Zuverlässigkeit der Angaben zum Streubesitz.
Sollten die türkischen Behörden bis Juni 2027 keine überzeugenden Fortschritte erzielen, erwägt MSCI sogar eine Herabstufung der Türkei vom Schwellenland zum Frontier Market oder in die Kategorie eigenständiger Märkte. Das wäre ein schwerer Schlag. Zahlreiche internationale ETFs und institutionelle Fonds orientieren sich an den MSCI-Indizes. Eine Herabstufung würde sie dazu zwingen, türkische Aktien zu verkaufen oder ihre Engagements deutlich zu reduzieren.
Das Vertrauen hat bereits gelitten. In den sieben Wochen bis Ende Oktober verkauften ausländische Investoren türkische Wertpapiere im Umfang von netto rund 3,65 Milliarden US-Dollar. Der Großteil entfiel auf Anleihen. Allerdings sind die Abflüsse nicht ausschließlich auf den Fondsskandal zurückzuführen. Für die Regierung kommt die Krise zur Unzeit. Finanzminister Mehmet Şimşek versucht seit Jahren, internationale Investoren mit einer stabilitätsorientierten Wirtschaftspolitik zurückzugewinnen.
Eine unmittelbare Ansteckung europäischer Banken oder Finanzmärkte ist bislang nicht erkennbar. Das größere Risiko liegt im langfristigen Vertrauensverlust. Sollten internationale Investoren türkische Vermögenswerte dauerhaft meiden, könnten sich die Finanzierungskosten für Staat und Unternehmen erhöhen. Auf dem Spiel steht mittlerweile die internationale Glaubwürdigkeit des gesamten türkischen Kapitalmarktes.
Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion
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