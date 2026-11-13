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    Gold, Silber oder Kupfer: Welches Metall steht jetzt vor der Neubewertung?

    Müssen Anleger nun reagieren?

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    Der immer stärker werdende US-Dollar übt massiven Druck auf Gold, Silber und Kupfer aus. Der Kupferpreis stemmte sich lange Zeit gegen einen drohenden Abverkauf. Doch die Gegenwehr lässt zusehends nach.

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    Müssen Anleger nun reagieren? - Gold, Silber oder Kupfer: Welches Metall steht jetzt vor der Neubewertung?
    Foto: AdobeStock

    Aktuelle Kupferpreisentwicklung: Lage immer prekärer

    Der Goldpreis hat die Marke von 4.000 US-Dollar unterschritten. Mit dem erneuten Rücksetzer unter diesen eminent wichtigen Preisbereich droht Gold eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung auf 3.860 US-Dollar. Und sollte auch diese Marke unterschritten werden, muss mit weiteren Abgaben auf 3.500 US-Dollar gerechnet werden. Nicht minder prekär ist die Lage bei Silber. Der Silberpreis ringt um die 50 US-Dollar. Ein Rücksetzer unter die 50 US-Dollar würde weitere Abgaben bei Silber auf 46,5 US-Dollar und 40 US-Dollar provozieren. Und Kupfer?

    Der Kupferpreis zeigte sich lange Zeit angriffslustig. Noch Ende Oktober nahm Kupfer den markanten Widerstandsbereich um 6,7 bis 6,8 US-Dollar je lb ins Visier. Das damalige Scheitern war schließlich der Auftakt für die noch heute zu beobachtende Rutschpartie. Und mit jeder unterschrittenen Unterstützung wird die Lage für das Industriemetall prekärer.

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    Belastungsfaktoren zwingen Kupfer in die Knie

    Für den Kupferpreis wird die Luft so langsam aber sicher dünn. Die Ölpreise geben nicht entscheidend nach. Vielmehr erholten sich Brent-Öl und WTI-Öl zuletzt wieder. Das befeuert die nach den kürzlich veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten ohnehin schwelenden Zinsängste zusätzlich. Die anstehenden US-Erzeugerpreise – werden nach Redaktionsschluss veröffentlicht – könnten weiteres Öl ins Feuer gießen. Die Inflations- und Zinssorgen manifestieren sich erneut in deutlich anziehenden Renditen der US-Staatsanleihen. So legten die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen wieder auf über 5 Prozent zu. Eine Ausdehnung der Bewegung auf 5,3 Prozent ist nicht auszuschließen. 

    Die gesamte Gemengelage bringt einen klaren Gewinner hervor – den US-Dollar. Der wichtige US-Dollar-Index hat den Kursbereich von 103 Punkten und damit das letzte Verlaufshoch übersprungen. Das damit ausgelöste Kaufsignal könnte den Index nun auf 104,5 Punkte treiben. Für die Edelmetalle und die Rohstoffe wäre eine solche Entwicklung enorm belastend. 

    Zusätzlichen Druck erzeugt die aktuelle Entwicklung der Kupfer-Lagerbestände. An der LME legten die Kupfer-Lagerbestände seit Mitte Oktober kräftig zu. In Zahlen: Verzeichnete die LME Mitte Oktober noch einen Lagerbestand von etwa 230.000 Tonnen, sind es aktuell bereits 320.000 Tonnen. Dagegen bilden die Lagerbestände an der COMEX zurzeit ein Plateau aus. 

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    Daten der International Copper Study Group im Fokus

    Im aktuellen Oktoberbulletin weist die International Copper Study Group (ICSG) für die ersten acht Monate des Jahres 2026 einen vermeintlichen Überschuss von 218.000 Tonnen Kupfer aus. Der Vergleichswert 2025 liegt bei 158.000 Tonnen. 

    Fazit – Steht Kupfer jetzt vor der Neubewertung?

    Kupfer steht am Rande der Neubewertung – diese Aussage trifft es derzeit vielleicht am besten Die zurückliegende Korrektur hat dem Preis schwer zugesetzt. Sollten nun auch noch die wichtigen Unterstützungen bei 6,1 US-Dollar und 5,8 US-Dollar verloren gehen, würde eine Neubewertung unausweichlich. Vor dem Hintergrund der stark überverkauften Lage könnte es jedoch jederzeit zu Erholungsversuchen kommen. Doch erst ein Vorstoß über die 6,5 US-Dollar würde aus charttechnischer Sicht Relevanz entwickeln. 

    Während der Kupferpreis noch um einen Korrekturboden ringt, scheinen die Aktien der Kupferproduzenten in diesem Punkt weiter zu sein. Die Bodenbildung in den Aktien von unter anderem BHP, Antofagasta, Southern Copper oder aber Hudbay Minerals scheint bereits weit fortgeschritten zu sein. Die untere Trendwende könnte hier unmittelbar bevorstehen. Das wiederum könnte ein Indiz dafür sein, dass das Abwärtspotenzial für Kupfer auf die Zone 6,1 bis 5,8 US-Dollar begrenzt bleibt. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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    Seit über 20 Jahren analysiert und kommentiert Marcel Torney für verschiedene Finanzpublikationen das Handelsgeschehen an den Finanzmärkten. Seinen Fokus richtete er dabei frühzeitig auf den Rohstoffbereich und hier vor allem auf Gold, Silber und Kupfer. Seine fundierten Analysen erstellt er unter fundamentalen und charttechnischen Aspekten. Mit seiner Expertise im Bereich Rohstoffe und Edelmetalle verstärkt er das Team von wallstreetONLINE.
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    Verfasst vonRedakteurRedakteurMarcel Torney
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