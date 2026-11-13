Microsoft-Störung hat keine Auswirkungen

Die stundenlange Großstörung bei Microsoft hat weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten abgeschnitten. Betroffen sind nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365.

BERLIN (dpa-AFX) - Fahrgäste der Deutschen Bahn erfahren wegen der umfassenden Microsoft -Störung bislang keine Probleme im Zugverkehr. "Wir sehen bislang bundesweit keine Auswirkungen auf den Bahnbetrieb", sagte ein Sprecher des bundeseigenen Konzerns auf Anfrage.

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Bei der Lufthansa gibt es nach Angaben eines Sprechers keine Auswirkungen auf den Flugverkehr. Dort seien andere Systeme im Einsatz. In der Kundenkommunikation finde man andere Wege als Mails. Auch eine Sprecherin des Hauptstadt-Flughafens BER teilte mit, dass die Microsoft-Probleme sich nicht auf den Flugbetrieb auswirkten.

Auch der Betrieb am Frankfurter Flughafen lief ungestört. Die Systeme seien nicht betroffen, sagt ein Sprecher der Betreibergesellschaft Fraport . Intern weiche man auf das funktionierende Microsoft Teams aus.

Im Frankfurter Finanzdistrikt war vor allem die interne Kommunikation gestört. Man habe aber schnell Wege gefunden, um arbeitsfähig zu bleiben, erklärte ein Sprecher der Commerzbank . Sämtliche Bankfunktionen seien nicht betroffen und liefen ohne Störungen. Die Deutsche Bank lehnte zunächst einen Kommentar ab. Bei der Deutschen Börse hieß es, der Wertpapierhandel laufe wie gewohnt. "Der Handel ist nicht betroffen und läuft stabil."/wim/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 33,33 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 12:28 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 662,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 625,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 722,00USD was eine Bandbreite von +34,21 %/+55,04 % bedeutet.



