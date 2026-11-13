🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Union und SPD loben Haushalt trotz ungelöster Stromsteuer

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Haushalt belegt laut Koalition Regierungsfähigkeit
    • Stromsteuersenkung bleibt vorerst ungeklärt
    • Rekordetat: 560,9 Milliarden, ein Drittel auf Kredit
    Union und SPD loben Haushalt trotz ungelöster Stromsteuer
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Trotz der ungelösten Frage zur Senkung der Stromsteuer sehen Union und SPD im vorgelegten Bundeshaushalt einen klaren Beleg für die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung. "Der Bundeshaushalt 2027 stand unter erheblichem Konsolidierungsdruck. Wir hatten eine Haushaltslücke von 34 Milliarden Euro zu schließen", sagte der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Thorsten Rudolph, in Berlin. "Und es ist klar, dass diese Regierung nicht an einem Haushalt scheitern darf."

    Rudolph verwies darauf, dass die Ampel-Regierung vor ziemlich genau zwei Jahren noch an einer Haushaltslücke von vier Milliarden Euro gescheitert sei. Von daher sei die Koalition von Anfang an verpflichtet gewesen, einen Haushalt vorzulegen, sagte Rudolph. "Denn die einzige Alternative im Deutschen Bundestag ist keine Alternative. Die wäre ein Schrecken für Deutschland."

    Offene Frage zur Stromsteuersenkung

    In einer Marathon-Nachtsitzung hatten sich Union und SPD zwar final auf den Haushalt einigen können. Die unter anderem von Kanzler Friedrich Merz (CDU) geforderte Senkung der Stromsteuer für alle fehlt darin aber. Die dafür nötigen rund 5,4 Milliarden Euro sind im Entwurf nicht enthalten.

    Rudolph betonte mit Blick auf die noch ungelöste Frage nach einer Gegenfinanzierung, es lägen keine Milliarden einfach herum, die man so einfach dafür finden könne. Auch die SPD sei für eine Senkung, diese dürfe aber nicht über Schulden finanziert werden, sondern es brauche dann Einsparungen oder Kürzungen an anderen Stellen.

    Änderungen "theoretisch" noch möglich

    Der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Christian Haase (CDU), sagte, bis zum eigentlichen Abschluss des Haushalts am Freitag übernächster Woche seien sicherlich auch noch Änderungen am Entwurf möglich - auch wenn es das in der Vergangenheit nicht gegeben habe. "Aber theoretisch zumindest wäre es auch denkbar, dass es da nochmal einen Prozess gäbe."

    Haase machte dabei auf Nachfrage deutlich, dass er ein Abrücken von der Ausweitung der Mütterrente für unrealistisch hält. Wenn man von etwas abrücken wolle, was im Koalitionsvertrag verhandelt worden sei, wäre das "ein schweres Stück Arbeit". Theoretisch sei alles möglich - aber realistische Lösungen sehe er da eher weniger.

    Am Dienstag wollen sich die Spitzen von Union und SPD im Koalitionsausschuss nochmals mit der Frage beschäftigen. Merz und CSU-Chef Markus Söder hatten sich wiederholt für eine Senkung der Stromsteuer ausgesprochen.

    Rekordhaushalt erlaubt bisher Ausgaben von fast 561 Milliarden Euro

    Der Bund darf nach dem vorliegenden Haushaltsentwurf 2027 so viel Geld ausgeben, wie noch nie zuvor in einem Jahr. Geplant sind nun Ausgaben von rund 560,9 Milliarden Euro - das sind 5,5 Milliarden mehr als die Bundesregierung in ihrem ersten Regierungsentwurf vorgesehen hatte. Jeder dritte Euro im Etatplan ist schuldenfinanziert./ctt/had/wum/DP/mis







    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Union und SPD loben Haushalt trotz ungelöster Stromsteuer Trotz der ungelösten Frage zur Senkung der Stromsteuer sehen Union und SPD im vorgelegten Bundeshaushalt einen klaren Beleg für die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung. "Der Bundeshaushalt 2027 stand unter erheblichem Konsolidierungsdruck. Wir …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     