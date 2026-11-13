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    Diese Aktie zahlt satte +3,09 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

    Rendite statt Zinsen

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    Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +8,29 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?

    Rendite statt Zinsen - Diese Aktie zahlt satte +3,09 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?
    Foto: adobe.stock.com

    Mitsubishi Gas Kagaku (MGC) ist ein japanischer Chemiehersteller mit Methanol, Xylol-Derivaten, technischen Kunststoffen, Elektronikchemikalien und Sauerstoffabsorbern (AGELESS). Bei Meta-Xylylendiamin zählt MGC zu den weltweit führenden Anbietern. Wettbewerber sind Mitsubishi Chemical, Mitsui Chemicals und BASF. Eigene Produktionsverfahren und starke Nischenpositionen, etwa bei Sauerstoffabsorbern, sind wichtige Differenzierungsmerkmale.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Mitsubishi Gas Kagaku nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Mitsubishi Gas Kagaku gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,09 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +8,29 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,26 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Mitsubishi Gas Kagaku verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert.
    Mit +3,09 % Dividendenrendite bietet Mitsubishi Gas Kagaku ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +8,29 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Mitsubishi Gas Kagaku für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,09 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,26.
    Mitsubishi Gas Kagaku weist eine Marktkapitalisierung von 3,98 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,09 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

    Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Mitsubishi Gas Kagaku konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +8,29 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

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    Mitsubishi Gas Kagaku Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.11.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Mitsubishi Gas Kagaku Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,92 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Beispielrechnung für 6.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 6.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,09 %, eine Investition von etwa 194.175 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2027 110,00 +10,00 % +3,09 %
    2026 100,00 +5,26 % +3,09 %
    2025 95,00 +18,75 % +3,60 %
    2024 80,00 0,00 % +3,41 %

    Warum Mitsubishi Gas Kagaku für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,09 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +8,29 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 11,26
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Welche Risiken sollten Anleger beachten?

    Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

    Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

    Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital
    1.000 32.363
    3.000 97.088
    6.000 194.175
    12.000 388.350

    Mitsubishi Gas Kagaku

    -3,92 %
    +5,95 %
    -11,71 %
    -10,09 %
    +36,11 %
    +38.331,37 %
    ISIN:JP3896800004WKN:862289
    Mitsubishi Gas Kagaku direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Mitsubishi Gas Kagaku Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,95 %
    1 Monat -11,71 %
    3 Monate -10,09 %
    1 Jahr +36,11 %

    Informationen zur Mitsubishi Gas Kagaku Aktie

    Es gibt 212 Mio. Mitsubishi Gas Kagaku Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,98 Mrd. € wert.

    Mitsubishi Gas Kagaku Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Mitsubishi Gas Kagaku Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mitsubishi Gas Kagaku Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.






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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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