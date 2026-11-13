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    Debatte um Rheinmetall hat den BVB 'Körner gekostet'

    Watzke

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    Für Sie zusammengefasst
    • Watzke will den Mitgliederwillen stärker beachten
    • Mitglieder stimmten gegen eine Vertragsverlängerung
    • Laut Bericht soll der Rheinmetall-Deal enden
    Watzke - Debatte um Rheinmetall hat den BVB 'Körner gekostet'
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Lange hat Hans-Joachim Watzke den umstrittenen Sponsoringdeal von Borussia Dortmund mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall verteidigt, nun schlägt der BVB-Präsident selbstkritischere Töne an. Vor einer möglichen Verlängerung des Sponsoringvertrags stellte er in Aussicht, den Willen der Mitglieder des Fußball-Bundesligisten stärker zu berücksichtigen. Dies hat einem Medienbericht nach auch Konsequenzen für die Partnerschaft.

    "Ich habe unterschätzt, wie viele Borussen, anständige Leute, mir sagen: Wir sind nicht gegen Rheinmetall. Wir wollen nur nicht, dass für jemanden, der Waffen herstellt, Borussia Dortmund wirbt", sagte Watzke im Podcast "Ausgerechnet". "Das ist ein Standpunkt, den muss ich nicht unbedingt übernehmen, aber den akzeptiere ich voll und ganz", sagte Watzke.

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    Einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge ist das Ende der Partnerschaft bereits beschlossen. Bis zur Mitgliederversammlung am 22. November soll die Entscheidung verkündet werden. Über eine Fortsetzung des millionenschweren Vertrags sei nach Angaben der Zeitung zuvor aber in der BVB-Chefetage "in den vergangenen Monaten wiederholt kontrovers" diskutiert worden sein.

    Von Anfang an Kritik

    Dortmund hatte im Mai 2024 eine auf drei Jahre angelegte Sponsoringpartnerschaft mit dem Düsseldorfer Rüstungskonzern geschlossen. Die Zusammenarbeit sorgte von Beginn an für heftige Kritik in der Fanszene.

    Schon bei der Mitgliederversammlung im November 2024 votierten die Mitglieder gegen eine Verlängerung des Vertrags. Der Beschluss ist für die BVB-Geschäftsführung allerdings nicht bindend.

    Den Sponsoringvertrag hatte Watzke in seiner Funktion als Vorsitzender der BVB-Geschäftsführung noch maßgeblich vorangetrieben. Nun aber als Vereinspräsident schlägt er andere Töne an und will "den Verein zusammenhalten".

    Mitgliederwillen respektieren

    "Ich habe jetzt keine Aufgabe mehr, Dinge zu entscheiden. Aber ich möchte alles das vom Verein fernhalten, was zu Spaltungen führt, was den Verein zu Verwerfungen bringt. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das hat natürlich ein bisschen dazu geführt. Das war nicht beabsichtigt, nicht im Ansatz beabsichtigt", sagte Watzke. Und der 67-Jährige bekräftigte: "Es hat den Verein schon Körner gekostet."

    Daher habe er der aktuellen Geschäftsführung gesagt: "Ihr kennt den Beschluss der Mitgliederversammlung. Und ich würde euch bitten, den zu respektieren. Ihr müsst euch da nicht dran halten, aber natürlich spielen 250.000 Mitglieder von Borussia Dortmund eine Rolle in einem Willensbildungsprozess. Alles andere wäre ja auch peinlich."/kam/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 3,145 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 12:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.150,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 900,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.650,00EUR was eine Bandbreite von +18,94 %/+118,05 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Rheinmetall-Aktie unter 800 Euro und mögliche weitere Verluste bis 600–650 Euro. Im Fokus stehen die Bewertung im Branchenvergleich, Zweifel am erwarteten Gewinnsprung und Kritik an früheren Analystenzielen von 2.300–2.600 Euro. Als positive Aspekte werden sechs bewilligte Beschaffungsvorhaben und die These einer trotz Rücksetzern intakten Rüstungsnachfrage angeführt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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