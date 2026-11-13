CTS Eventim springt trotz schwachem Quartal um 7,53 % nach oben

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von CTS Eventim über einen Zuwachs von +4,60 % freuen.

Ein schwaches drittes Quartal und eine teure Sonderbelastung im Ticketing bremsen CTS Eventim am Freitag nicht. Der Konzern bleibt hinter den Erwartungen zurück, die DZ Bank hält dennoch an ihrer Kaufempfehlung fest. Die Aktie dreht nach einem zwischenzeitlichen Minus von 1,54 % deutlich ins Plus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CTS Eventim Aktie damit um -3,76 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,89 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -22,01 % verloren.

Während CTS Eventim heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,08 %. Damit gehört CTS Eventim heute zu den auffälligeren Werten.

Die Aktie von CTS Eventim erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -2,96 %. Über 5 Jahre lag sie bei -2,56 %, über 10 Jahre bei 6,33 %.

CTS Eventim Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,76 % 1 Monat +2,89 % 3 Monate +4,60 % 1 Jahr -24,01 %

Stand: 13.11.2026, 13:00 Uhr

Nach dem jüngsten Höhenflug des deutschen Aktienmarktes haben sich die Anleger am Freitag mit weiteren Engagements weitgehend zurückgehalten. Der Dax notierte gegen Mittag 0,1 Prozent höher bei 26.807 Punkten. Am Vortag war der Leitindex erstmals …

CTS Eventim bleibt im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurück, eine teure Sonderbelastung trifft das Ticketing. Die DZ Bank hält trotzdem an ihrer Kaufempfehlung fest.

Nach seinem jüngsten Höhenflug hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag eine Atempause eingelegt. Der Dax notierte am Vormittag 0,3 Prozent tiefer bei 26.706 Punkten. Am Vortag war der Leitindex erstmals über die runde Marke von 27.000 Punkten …

🔍 wallstreetONLINE-Community zur CTS Eventim Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den kräftigen Kursrebound nach Verkäufen infolge der Q3-Zahlen. Diskutiert werden Rückgänge bei Umsatz und bereinigtem EBITDA gegenüber dem Vorjahresquartal. Charttechnisch sehen Anleger wieder Kaufgelegenheiten, bemängeln aber die Seitwärtsbewegung. Als Stütze gilt die erwartete Nachfrage nach Weihnachtskonzerten. Zudem werden die starken Q3-Zahlen von Live Nation als Vergleich herangezogen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber CTS Eventim eingestellt.

Informationen zur CTS Eventim Aktie

CTS Eventim zählt zu Europas führenden Ticketing- und Live-Entertainment-Anbietern. Der Konzern verkauft Eintrittskarten über EVENTIM-Plattformen und Vorverkaufsstellen und veranstaltet Konzerte, Tourneen und Festivals wie Rock am Ring. Wichtige Wettbewerber sind Live Nation/Ticketmaster und AEG/AXS. Stärken sind die Verzahnung von Ticketvertrieb und Veranstaltergeschäft, hohe Plattformreichweite und ein breites Veranstalternetz.

Es gibt 96 Mio. CTS Eventim Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,90 Mrd.EUR € wert.

CTS Eventim Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der CTS Eventim Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur CTS Eventim Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.