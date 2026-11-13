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    Seitwärts: EUR/USD notiert bei 1,10535 USD

    Dollarpreis

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    Ruhiger Handel: EUR/USD notiert bei 1,10535 USD.

    Dollarpreis - Seitwärts: EUR/USD notiert bei 1,10535 USD
    Foto: adobe.stock.com
    EUR/USD zeigt sich stabil bei 1,10535USD. Mit nur -0,02 % Veränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

    EUR/USD Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,53 %
    1 Monat -1,35 %
    3 Monate -4,16 %
    1 Jahr -5,08 %

    Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 10.000USD in EUR/USD investiert, lag der Preis bei 1,070494USD. Heute notiert EUR/USD bei 1,10535USD. Ihr Einsatz wäre nun 10.325,6USD wert – ein Zuwachs von +3,26 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Abwärtsdruck bei EUR/USD nach der gescheiterten Erholung bis 1,1251. Der Kurs ist unter 1,11 auf zuletzt 1,1059 gefallen. Im Fokus stehen das Mai-Tief bei 1,1065 und die dortige Trendlinie. Bei anhaltender Schwäche wird 1,1020 als nächster Zielbereich genannt, bei einem nachhaltigen Bruch des Mai-Tiefs auch 1,09 bis 1,08. Widerstände liegen bei 1,1214 und 1,1270 bis 1,1280.

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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber EUR/USD eingestellt.

    Zur EUR/USD Diskussion

    Informationen zum US-Dollar

    Der US-Dollar, in 100 Cents unterteilt, ist nicht nur die Währung der USA, sondern globales Zahlungsmittel. Der EUR-USD-Kurs spiegelt Zinsentscheidungen, Konjunkturdaten und geopolitische Entwicklungen wider. Schwankungen treffen Finanzmärkte unmittelbar, da Dollarbewegungen weltweite Rohstoffpreise und Investitionsströme beeinflussen. Anleger verfolgen ihn daher täglich.

    Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    EUR/USD

    -0,04 %
    -1,50 %
    -1,32 %
    -4,14 %
    -5,05 %
    +3,28 %
    -3,40 %
    +1,99 %
    +14,64 %
    ISIN:EU0009652759WKN:965275




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