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    Seitwärts: EUR/GBP notiert bei 0,83531 GBP

    EUR/GBP

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    EUR/GBP konsolidiert fast unverändert bei 0,83531 GBP.

    EUR/GBP - Seitwärts: EUR/GBP notiert bei 0,83531 GBP
    Foto: adobe.stock.com
    EUR/GBP konsolidiert nahezu unverändert bei 0,83531GBP befindet sich in einer abwartenden Phase.

    EUR/GBP Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,13 %
    1 Monat -1,11 %
    3 Monate -2,26 %
    1 Jahr -5,48 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte EUR/GBP bei 0,883755GBP. Aus einer Anlage von 10.000GBP wäre bis heute bei einem Kurs von 0,83531GBP ein Wert von 9.451,83GBP geworden – ein Gewinn von -5,48 %.

    Informationen zum Pfund

    Das Pfund Sterling (GBP) ist eine der stabilsten und ältesten Währungen. Besonders der GBP-USD-Kurs, bekannt als „Cable“, zieht internationale Aufmerksamkeit auf sich. Er reagiert sensibel auf Zinspolitik, Konjunkturdaten und politische Entwicklungen in Großbritannien und den USA. Für globale Investoren bleibt das Paar ein Schlüsselindikator.

    Ob ein Investment in EUR/GBP sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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    EUR/GBP

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