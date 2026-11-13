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    USD/TRY tritt auf der Stelle – 50,36750 TRY

    USD/TRY

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    USD/TRY konsolidiert fast unverändert bei 50,36750 TRY.

    USD/TRY - USD/TRY tritt auf der Stelle – 50,36750 TRY
    Foto:
    USD/TRY tritt auf der Stelle. Mit +0,11 % Veränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 50,36750TRY.

    USD/TRY Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,41 %
    1 Monat +2,01 %
    3 Monate +5,29 %
    1 Jahr +19,10 %

    Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 10.000TRY in USD/TRY gesteckt. Damals lag der Kurs bei 42,29036TRY. Heute steht er bei 50,36750TRY. Das Investment wäre auf 11.909,9TRY gewachsen – eine Steigerung von +19,10 %.

    Informationen zur Türkischen Lira

    Seit den Reformen von 2005 steht die Türkische Lira immer wieder im Fokus internationaler Märkte. Hohe Inflation und geopolitische Spannungen belasten den Kurs gegenüber dem Euro. Das Paar EUR-TRY zeigt deutlich, wie empfindlich die türkische Wirtschaft auf Zinsentscheidungen und Kapitalflüsse reagiert. Investoren verfolgen den Lirakurs daher besonders aufmerksam.

    Ob ein Investment in USD/TRY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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    USD/TRY

    +0,11 %
    +0,41 %
    +2,01 %
    +5,30 %
    +19,10 %
    +76,14 %
    +405,42 %
    +1.431,90 %
    +3.630,93 %






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