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    Barclays senkt Dt. Börse auf 'Equal Weight' - Setzt auf Euronext

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays stuft Deutsche Börse auf Equal Weight ab
    • Kursziel für Deutsche Börse bleibt bei 320 Euro
    • Euronext lockt mit Gewinnwachstum und 210 Euro Ziel
    ANALYSE-FLASH - Barclays senkt Dt. Börse auf 'Equal Weight' - Setzt auf Euronext
    Foto: cineberg - stock.adobe.com

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktien der Deutschen Börse bei unverändertem Kursziel von 320 Euro von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Grace Dargan setzt nun voll auf Euronext-Aktie, die sie am Donnerstagabend mit "Overweight" empfahl. Die Franzosen böten das dynamischste Gewinnwachstum unter den europäischen Börsenbetreibern und seien zunehmend attraktiv bewertet. Dargan betonte, dass sie für Euronext-Aktien mit 210 Euro nun das höchste Kursziel am Markt ansetzt./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 04:00 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 328,8 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 311,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Boerse Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 347,00EUR was eine Bandbreite von -19,53 %/+5,38 % bedeutet.


    Rating: Equal Weight
    Analyst: Barclays Capital

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 345,77, was eine Steigerung von +5,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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