Bernstein hält bei Rheinmetall F127-Verzögerung für möglich
ANALYSE-FLASH
- Bernstein belässt Rheinmetall auf Market-Perform
- F127-Auftrag könnte sich verzögern oder schrumpfen
- Ausgabendisziplin belastet Rheinmetall-Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 1000 Euro belassen. Im Juni sei der Auftrag für die F126-Fregatten zugunsten von TKMS gekippt und mit jenen des Typs F127 sei ein ähnliches Schicksal nicht ausgeschlossen, schrieb Adrien Rabier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er glaubt zwar noch an den Auftrag durch die Bundeswehr, ihn würde es aber nicht wundern, wenn sich das Projekt weiter verzögert oder der Umfang verkleinert wird. Deutschland werde bei den Militärausgaben disziplinierter. Fundamental wären die Auswirkungen eher gering, doch aktienseitig seien die Gefahren größer, wenn das Vertrauen in Rheinmetall weiter leidet./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 21:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:00 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 759,5 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.150,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 900,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.650,00EUR was eine Bandbreite von +18,97 %/+118,11 % bedeutet.
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Ich weiß nicht, was das bringen soll mit Deinen ständigen Provokationen und überflüssigen Vorhersagen. Du kannst überhaupt nicht wissen, wie sich der Kurs entwickeln wird, wie alle Anderen auch. Wenn man sich zu gewissen Tendenzen äußert, ist das ok. Alles andere hat absolut keine Substanz und ist Kaffeesatzleserei. Außerdem lenkt es nur von einer sachlichen Diskussion ab und man verzettelt sich in sinnlosen Diskussionen mit Usern, die anderer Meinung sind.
Ich bin weder ein Putinist noch ein AfDler noch ein Sarah Fan, aber meinem Empfinden nach hatte der Westen kein gesteigertes Interesse die Diplomatie Keule auszupacken, erst jetzt wo das Kind in den Brunnen gefallen zu sein scheint wollen die edlen Ritter aus dem Westen plötzlich mitmischen.