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    Bernstein hält bei Rheinmetall F127-Verzögerung für möglich

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein belässt Rheinmetall auf Market-Perform
    • F127-Auftrag könnte sich verzögern oder schrumpfen
    • Ausgabendisziplin belastet Rheinmetall-Aktie
    ANALYSE-FLASH - Bernstein hält bei Rheinmetall F127-Verzögerung für möglich
    Foto: Michael - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 1000 Euro belassen. Im Juni sei der Auftrag für die F126-Fregatten zugunsten von TKMS gekippt und mit jenen des Typs F127 sei ein ähnliches Schicksal nicht ausgeschlossen, schrieb Adrien Rabier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er glaubt zwar noch an den Auftrag durch die Bundeswehr, ihn würde es aber nicht wundern, wenn sich das Projekt weiter verzögert oder der Umfang verkleinert wird. Deutschland werde bei den Militärausgaben disziplinierter. Fundamental wären die Auswirkungen eher gering, doch aktienseitig seien die Gefahren größer, wenn das Vertrauen in Rheinmetall weiter leidet./tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 21:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:00 / UTC

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 759,5 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.150,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 900,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.650,00EUR was eine Bandbreite von +18,97 %/+118,11 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 794,33, was eine Steigerung von +4,65% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Rheinmetall-Aktie unter 800 Euro und mögliche weitere Verluste bis 600–650 Euro. Im Fokus stehen die Bewertung im Branchenvergleich, Zweifel am erwarteten Gewinnsprung und Kritik an früheren Analystenzielen von 2.300–2.600 Euro. Als positive Aspekte werden sechs bewilligte Beschaffungsvorhaben und die These einer trotz Rücksetzern intakten Rüstungsnachfrage angeführt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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