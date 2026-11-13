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    Commerzbank erwartet für 2027 trotz Risiken stabiles Wirtschaftswachstum

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    Für Sie zusammengefasst
    • Commerzbank erwartet 2027 stabiles Wachstum
    • Deutschland wächst 2027 langsamer, Gas treibt Inflation
    • EZB und Fed planen Zinserhöhungen, KI-Schub lässt nach
    Commerzbank erwartet für 2027 trotz Risiken stabiles Wirtschaftswachstum
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank erwartet im Jahr 2027 in der Eurozone und den USA ein weitgehend unverändertes Wirtschaftswachstum. "Die Konjunktur dürfte durch die Vielzahl von Risiken nicht zum Entgleisen gebracht werden", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer am Freitag in Frankfurt. Allerdings sieht er Hinweise für einen nachlassenden Konjunkturschub in den kommenden zwei Jahren.

    Für Deutschland erwartet Krämer im kommenden Jahr ein Wirtschaftswachstum von 1,2 Prozent - nach 1,3 Prozent in diesem Jahr. Im Jahr 2028 dürfte es sich dann auf 0,8 Prozent abschwächen. Bei der Inflation sieht er einen Anstieg im Jahr 2027 auf 3,0 Prozent. Im Jahr 2028 sollte sie dann auf 1,9 Prozent zurückgehen. Vor allem die hohen Erdgaspreise verhindern laut Krämer einen rascheren Rückgang der Inflation.

    Eine positive Entwicklung erwartet Krämer mit Blick auf den Iran-Krieg und die Ölpreise. "Der Charakter dieses Konflikts wurde durch die sogenannten Dark Transits geändert, also durch Öltransporte, die mit abgeschalteten Positionssignalen von der US-Marine durch die Straße von Hormus eskortiert werden", sagte Krämer. Die Ölexporte seien auf 80 Prozent des Vorkriegsniveaus gestiegen. "Wenn der Iran in dieser Situation seine Angriffe reduzierte, könnten die USA ihre Blockade iranischer Häfen lockern." Rückschläge seien aber nicht ausgeschlossen. Bis zum Ende des kommenden Jahres dürfte der Preis der Referenzsorte Brent aus der Nordsee bis auf 65 US-Dollar je Barrel fallen. Derzeit liegt er bei rund 95 Dollar.

    Für Verunsicherung dürften die Wahlen in Frankreich sorgen. Krämer erwartet nicht, dass die mögliche Wahlsiegerin Marine Le Pen vom rechten Rassemblement National den Abbau des hohen Haushaltsdefizits einleiten wird. Eine Staatsschuldenkrise wie vor 15 Jahren sei aber nicht wahrscheinlich. "Die Europäische Zentralbank (EZB) steht mit ihrem Anleihekaufprogramm bereit", sagte Krämer. "Frankreich wird sich mithilfe der EZB durchmogeln, ohne dass das eigentliche Problem damit gelöst wäre."

    Bei den Investitionen in die Künstliche Intelligenz (KI) sei im Jahr 2027 kein Einbruch zu befürchten. Die Betreiber von global verteilten Cloud- und Rechenzentrums-Infrastrukturen, die sogenannten Hyperscaler, werden laut Krämer ihre Investitionen in den kommenden Jahren nach eigenen Angaben aber nicht wie in diesem Jahr erneut verdoppeln. Der Wachstumsbeitrag der KI-Investitionen dürfte besonders im Jahr 2028 nachlassen.

    Krämer erwartet zudem von der US-Notenbank und von der Europäischen Zentralbank eine Zinserhöhung im Dezember und eine weitere Anhebung im März. Angesichts des hohen Gaspreises dürfte die Inflation in der Eurozone bis zum März nicht gesunken sein. Der neue EZB-Präsident dürfte laut Krämer dann den Zins­erhöhungsprozess nicht stoppen, um seine Reputation als Inflationsbekämpfer nicht zu gefährden. Krämer sieht aber angesichts der Haushaltskrise in Frankreich die Unabhängigkeit der Notenbank unter Druck. Bei einer Verschärfung der Krise könnte die Zinserhöhung ausbleiben./jsl/la/men







    Verfasst von dpa-AFX
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