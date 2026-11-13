DZ Bank belässt Cancom auf 'Kaufen' - Fairer Wert 29 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 20,80 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

CANCOM SE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +10,31 %/+53,48 % bedeutet.