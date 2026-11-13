DZ Bank belässt Cancom auf 'Kaufen' - Fairer Wert 29 Euro
ANALYSE-FLASH
- DZ Bank belässt Cancom bei 29 Euro auf Kaufen
- Heimatgeschäft stabilisiert sich dank Sparmaßnahmen
- Hardware-Nachfrage schwach, 2027 winkt Gewinnsprung
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Cancom beim fairen Aktienwert von 29 Euro auf "Kaufen" belassen. "Das deutsche Heimatgeschäft stabilisiert sich operativ dank striktem Kostenmanagement, während die Nachfrage nach Hardware gedämpft bleibt". schrieb Armin Kremser am Freitag nach den Zahlen. 2026 sei aber "durch" und 2027 winke ein Gewinnsprung./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie
Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 20,80 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
CANCOM SE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +10,31 %/+53,48 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
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