JPMorgan belässt Bechtle auf 'Neutral' - Ziel 38 Euro
ANALYSE-FLASH
- JPMorgan belässt Bechtle nach Zahlen auf Neutral
- Finale Resultate entsprachen den zuvor genannten Eckdaten
- Hohe Nachfrage, doch Lager belasten Free Cashflow
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. Die finalen Resultate des IT-Dienstleisters hätten den zuvor vorgelegten Eckdaten entsprochen, schrieb Joseph George am Freitag. Die Nachfrage bleibe groß, doch der Free Cashflow werde beeinträchtigt durch hohe Lagerbestände./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:22 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,68 % und einem Kurs von 33,86 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Bechtle Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +10,85 %/+42,94 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 38 Euro
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Community Beiträge zu Bechtle - 515870 - DE0005158703
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bechtle eingestellt.
https://reports.bechtle.com/quartalsmitteilung-q3/2026/_assets/downloads/entire-bechtle-ir326.pdf?h=fVuyPrYV
Und die Präsentation zu den Zahlen des dritten Quartals 2026:
https://www.bechtle.com/dam/jcr:253bd869-2943-46a1-9183-a7340e353781/presentation_q3_2026_bechtle.pdf
Einen Link für die heutige Telefonkonferenz habe ich aber leider nicht gefunden…
Mal sehen, ob die guten Zahlen etwas bringen
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