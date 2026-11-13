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    JPMorgan belässt Bechtle auf 'Neutral' - Ziel 38 Euro

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Bechtle nach Zahlen auf Neutral
    • Finale Resultate entsprachen den zuvor genannten Eckdaten
    • Hohe Nachfrage, doch Lager belasten Free Cashflow
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Bechtle auf 'Neutral' - Ziel 38 Euro
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. Die finalen Resultate des IT-Dienstleisters hätten den zuvor vorgelegten Eckdaten entsprochen, schrieb Joseph George am Freitag. Die Nachfrage bleibe groß, doch der Free Cashflow werde beeinträchtigt durch hohe Lagerbestände./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:22 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

    Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,68 % und einem Kurs von 33,86 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Bechtle Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +10,85 %/+42,94 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 38 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,00, was eine Steigerung von +10,85% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Bechtle - 515870 - DE0005158703

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg nach starken Q3-Zahlen und der zweiten Prognoseanhebung: Bechtle erwartet 2026 mehr als 10 % Vorsteuergewinnwachstum. Themen sind zudem der Rekordauftragsbestand und die Übernahme des britischen KI-Spezialisten Bespoke samt Tochter Savvy. Charttechnisch wird auf einen Ausbruch aus der seit 2021 laufenden Konsolidierung an der SMA200 spekuliert. Der Cyber Resilience Act wird als möglicher Wachstumstreiber gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bechtle eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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