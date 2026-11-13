JPMorgan belässt Bechtle auf 'Neutral' - Ziel 38 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,68 % und einem Kurs von 33,86 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Bechtle Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +10,85 %/+42,94 % bedeutet.