MPCM senkt GFT Technologies auf 'Hold' und Ziel auf 29 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GFT Technologies Aktie

Die GFT Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,64 % und einem Kurs von 26,25 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GFT Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

GFT Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3900 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +10,69 %/+22,14 % bedeutet.