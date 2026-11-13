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    MPCM senkt GFT Technologies auf 'Hold' und Ziel auf 29 Euro

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • MPCM senkt das Kursziel für GFT auf 29 Euro
    • Die Aktie wird von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft
    • Höhere Zinsen treiben die Kapitalkostenprognose
    ANALYSE-FLASH - MPCM senkt GFT Technologies auf 'Hold' und Ziel auf 29 Euro
    Foto: Bernd Weißbrod - picture alliance/dpa

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für GFT Technologies von 32 auf 29 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Kurszielsenkung sei hauptsächlich auf die Erhöhung seiner Kapitalkostenprognose aufgrund höherer Zinsen zurückzuführen, schrieb Felix Ellmann am Freitag. Das neue Anlagevotum begründete er mit dem Hinweis, dass der Aktienkurs sein neues Kursziel nahezu erreicht habe./rob/edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    GFT Technologies

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    -7,10 %
    -3,15 %
    +18,06 %
    +45,28 %
    -13,81 %
    -34,38 %
    +32,55 %
    +58,81 %
    ISIN:DE0005800601WKN:580060
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GFT Technologies Aktie

    Die GFT Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,64 % und einem Kurs von 26,25 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GFT Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    GFT Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3900 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +10,69 %/+22,14 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 29 Euro



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