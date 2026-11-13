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    Zündet meine Wolfram-Spekulation Almonty Industries (nun endlich) den Turbo?!

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    Almonty Industries hat im dritten Quartal 2026 einen wichtigen Meilenstein erreicht. Mit der südkoreanischen Sangdong-Mine ging eines der bedeutendsten Wolframprojekte außerhalb Chinas in den kommerziellen Betrieb. Gleichzeitig profitiert das Unternehmen von der geradezu explosionsartigen Preisentwicklung bei Wolfram. Die soeben veröffentlichten Quartalszahlen zeigen deshalb ein kräftiges Umsatzwachstum und den Sprung in die operative Profitabilität.

    Allerdings hat der Hund doch ein paar Flöhe, die man nicht ignorieren sollte: so stammt der ausgewiesene Nettogewinn zu einem nicht unerheblichen Teil aus nicht zahlungswirksamen Bewertungseffekten. Kein Beinbruch, aber durchaus beachtlich für die Einschätzung, ob sich hier (weiterhin) eine attraktive Investmentstory entwickelt. Und das ist nicht der einzige Punkt, wo man unbedingt genauer hinsehen sollte. Mach ich doch gerne... ツ

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    Verfasst von Michael C. Kissig
    Zündet meine Wolfram-Spekulation Almonty Industries (nun endlich) den Turbo?! Almonty Industries hat im dritten Quartal 2026 einen wichtigen Meilenstein erreicht. Mit der südkoreanischen Sangdong-Mine ging eines der bedeutendsten Wolframprojekte außerhalb Chinas in den kommerziellen Betrieb. Gleichzeitig profitiert das …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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