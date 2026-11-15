105 Millionen US-Dollar weg: So brutal endete die Affäre eines McDonald’s-Bosses

Wie Reuters berichtete, hatte Huang Beziehungen zu zwei Frauen, darunter einer Geschäftsfrau, die US-Behörden verdächtigen, für China spioniert zu haben. Ein tatsächlicher Informationsabfluss ist bislang nicht nachgewiesen. Nvidia bestätigte den sofortigen Rücktritt und ernannte Finanzchefin Colette Kress zur Interimschefin. Der Konzern sucht nun einen dauerhaften Nachfolger.

Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang nach Enthüllungen über außereheliche Beziehungen hat die KI-Branche erschüttert. Der 63-Jährige verließ am Donnerstag den Konzern , den er 1993 mitgegründet hatte. Eine der Frauen steht unter Spionageverdacht. Doch Huang ist nicht der erste Konzernboss, dessen Privatleben eine Karriere beendete. Besonders teuer wurde ein Affärenskandal für den früheren McDonald’s-Chef Steve Easterbrook: Er musste 105 Millionen US-Dollar (rund 90 Millionen Euro) zurückgeben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ähnliche Fälle gab es bereits bei anderen US-Großkonzernen. Intel-Chef Brian Krzanich trat 2018 wegen einer früheren Beziehung mit einer Mitarbeiterin zurück. Norfolk Southern entließ Vorstandschef Alan Shaw 2024 nach einer Untersuchung seiner Beziehung zur obersten Justiziarin. Bei Hewlett-Packard musste Mark Hurd 2010 gehen, nachdem eine Untersuchung Unstimmigkeiten bei seinen Spesenabrechnungen aufgedeckt hatte.

Besonders spektakulär verlief der Fall McDonald’s. Im November 2019 feuerte der Fast-Food-Konzern seinen Chef Steve Easterbrook wegen einer Beziehung mit einer Mitarbeiterin. Easterbrook versicherte damals, keine weiteren vergleichbaren Beziehungen gehabt zu haben. Er erhielt zunächst eine millionenschwere Abfindung.

Im Juli 2020 änderte sich alles. Ein anonymer Hinweis führte zu einer neuen Untersuchung. Laut der späteren Klageschrift von McDonald’s entdeckten Ermittler drei weitere sexuelle Beziehungen mit Angestellten. Auf den Firmenservern fanden sie Dutzende Nacktaufnahmen und sexuell eindeutige Fotos und Videos, die Easterbrook über seinen geschäftlichen E-Mail-Account verschickt hatte.

Die belastenden Nachrichten hatte der Manager laut Klage von seinem Diensthandy gelöscht. Auf den Unternehmensservern waren sie allerdings weiterhin gespeichert. Besonders schwer wog ein weiterer Vorwurf: Einer Mitarbeiterin, mit der Easterbrook eine sexuelle Beziehung unterhielt, hatte er Aktienvergütungen im Wert von Hunderttausenden US-Dollar gewährt.

McDonald’s verklagte seinen Ex-Chef. Im Dezember 2021 gab Easterbrook nach Unternehmensangaben Aktienansprüche und Bargeld im Wert von mehr als 105 Millionen US-Dollar zurück. Die US-Börsenaufsicht SEC verhängte 2023 zusätzlich 400.000 US-Dollar Strafe und ein fünfjähriges Verbot für bestimmte Führungspositionen.



Die Fälle zeigen, wie schwer persönliche Interessenkonflikte und falsche Angaben gegenüber Kontrollgremien für börsennotierte Unternehmen wiegen können. Bei Nvidia kommt nach Huangs Rücktritt ein besonderes Risiko hinzu: Der Konzern muss seine Führungsstruktur neu ordnen, während er eine Schlüsselrolle beim weltweiten Ausbau der KI-Infrastruktur spielt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Podcast "Börse, Baby!"