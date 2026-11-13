Mittelzuflüsse der Fondsbranche ziehen wieder an

Von Juli bis Ende September verzeichneten allein offene Publikumsfonds Zuflüsse von 23,8 Milliarden Euro. Offene Fonds sind jederzeit handelbar.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Fondsbranche hat im Sommer wieder mehr Mittelzuflüsse erhalten. In dem von zahlreichen Rekorden an den internationalen Börsen geprägten dritten Quartal flossen den Vermögensverwaltern insgesamt rund 38,4 Milliarden Euro zu, teilte der Branchenverband BVI am Freitag in Frankfurt mit. Im Vorquartal hatten sich die Mittelzuflüsse noch deutlich auf knapp 26 Milliarden Euro abgeschwächt.

Bei den Unterkategorien der offenen Publikumsfonds gab es starke Zuflüsse bei Aktienfonds, und zwar in Höhe von 19,3 Milliarden Euro. Rentenfonds zogen neue Kundengelder in der Größenordnung von 4,1 Milliarden Euro an. Geldmarktfonds flossen 1,6 Milliarden Euro zu, und Mischfonds verzeichneten ein Plus von 2,5 Milliarden Euro. Mischfonds können sowohl in Aktien als auch in festverzinsliche Anleihen investieren.

Immobilienfonds hingegen blieben unter Druck; aus dieser Kategorie flossen im dritten Quartal 1,8 Milliarden Euro ab. Sie leiden aktuell unter den gestiegenen Zinsen, die sichere Alternativen attraktiver gemacht und gleichzeitig die Immobilienwerte unter Druck gesetzt haben.

Offene Spezialfonds zogen im dritten Quartal neue Anlagegelder in Höhe von 11,7 Milliarden Euro an. Diese Produktkategorie wird für institutionelle Investoren wie Versicherer oder Versorgungswerke aufgelegt.

Freien Mandaten flossen 1,2 Milliarden Euro zu. Bei diesen handelt es sich um Vermögensverwaltungs-Aufträge mit einer höheren Kapitalanlage, die außerhalb von Investmentfonds betreut werden. Sie schwanken traditionell stark und können so das Gesamtergebnis verzerren./la/jsl/mis



