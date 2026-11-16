🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Micro Devices AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Micro Devices

    AMD statt Nvidia: Analyst sieht neuen Sieger im Chipmarkt

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nach dem Rücktritt von Nvidia-CEO Jensen Huang stuft William Blair AMD hoch. Analysten sehen große Chancen auf zusätzliche Marktanteile.

    Für Sie zusammengefasst
    AMD statt Nvidia: Analyst sieht neuen Sieger im Chipmarkt
    Foto: Algi Febri Sugita - SOPA Images via ZUMA Press Wire

    Während Nvidia mit einer Führungskrise kämpft, könnte der Konkurrent AMD zu einem der größten Gewinner der Entwicklung werden. Die Investmentgesellschaft William Blair hat ihre Empfehlung für die AMD-Aktie von "Market Perform" auf "Outperform" angehoben. Gleichzeitig wurde Nvidia von "Outperform" auf "Market Perform" herabgestuft.

    Nvidia verliert seinen wichtigsten Mann

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Advanced Micro Devices!
    Long
    496,50€
    Basispreis
    3,25
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    575,07€
    Basispreis
    4,16
    Ask
    × 11,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nach 33 Jahren an der Spitze von Nvidia ist Jensen Huang als CEO zurückgetreten. Finanzchefin Colette Kress übernimmt vorübergehend die Unternehmensführung, während der Verwaltungsrat nach einem dauerhaften Nachfolger sucht.

    Der Führungswechsel kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt. Seit ihrem Rekordhoch im Oktober hat die Nvidia-Aktie mehr als 25 Prozent an Wert verloren. Die Unsicherheit über die künftige Führung könnte den Konzern weiterhin belasten und Konkurrenten wie AMD neue Chancen eröffnen.

    NVIDIA

    -2,01 %
    -6,85 %
    -28,51 %
    -28,99 %
    -11,90 %
    +3.144,74 %
    +5.174,96 %
    +292.933,30 %
    +153.532,08 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
    NVIDIA direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    AMD könnte Nvidias Schwäche ausnutzen

    William-Blair-Analyst Sebastien Naji sieht in der Krise eine Gelegenheit für AMD. Seiner Einschätzung nach könnte das Führungsvakuum bei Nvidia dazu führen, dass große Technologiekonzerne ihre Abhängigkeit vom bisherigen Marktführer stärker hinterfragen.

    AMD konkurriert mit seinen Instinct-Beschleunigern direkt mit Nvidias KI-Chips. Allerdings entwickeln große Cloud-Anbieter zunehmend auch eigene Spezialprozessoren, sogenannte ASICs. Diese könnten AMDs Geschäft mit KI-Beschleunigern ebenfalls gefährden.

    Naji sieht darin dennoch eine zusätzliche Chance. Denn selbst wenn Unternehmen eigene KI-Chips entwickeln, benötigen ihre Rechenzentren weiterhin leistungsfähige Hauptprozessoren. Genau hier könnte AMD mit seinen EPYC-Serverprozessoren zusätzliche Umsätze erzielen.

    Der entscheidende Vorteil wäre damit nicht allein, Nvidia Kunden bei KI-Chips abzunehmen. AMD könnte auch an Rechenzentren verdienen, die zunehmend auf selbst entwickelte Beschleuniger setzen.

    Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichernEröffne jetzt dein kostenloses Depot und sichere dir nach dem erfolgreichen IPO von Anthropic einen Aktienanteil im Wert von 50 €.

     

    Auch Intel könnte Marktanteile verlieren

    Neben Nvidia könnte auch Intel AMD zusätzliche Marktanteile überlassen. Laut William Blair kämpft Intel weiterhin mit Verzögerungen bei seinen Xeon-Prozessoren und Lieferproblemen.

    AMD könnte dadurch seine Position im Servergeschäft weiter ausbauen. Analyst Naji erwartet bis 2030 einen Markt für Serverprozessoren von 220 Milliarden US-Dollar. AMD sei bei der Produktentwicklung etwa ein Jahr vor Intel und könnte seinen Umsatzmarktanteil auf über 45 Prozent steigern.

    Wall Street setzt auf AMD

    An der Börse zeichnet sich bereits ein deutlicher Favoritenwechsel ab. Während Nvidia mit massiven Kursverlusten kämpft, hat die AMD-Aktie innerhalb der vergangenen fünf Tage um mehr als 35 Prozent zugelegt.

    Advanced Micro Devices

    -8,75 %
    +10,04 %
    -11,43 %
    +7,51 %
    +112,66 %
    +335,67 %
    +252,38 %
    +7.693,87 %
    +23.956,76 %
    ISIN:US0079031078WKN:863186
    Advanced Micro Devices direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Auch Analysten zeigen sich überwiegend optimistisch. Laut LSEG empfehlen 48 von 56 Experten die AMD-Aktie zum Kauf oder sprechen eine starke Kaufempfehlung aus.

    Einschätzung: Zwar bedeutet Huangs Rücktritt nicht automatisch, dass Nvidia seine technologische Führungsposition verliert. Dennoch ist die Ausgangslage für AMD ungewöhnlich günstig, was sich bereits an der starken Kursentwicklung zeigt. Ob der Konzern daraus langfristig Kapital schlagen und zusätzliche Marktanteile gewinnen kann, dürften die kommenden Quartale zeigen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    RedakteurPascal Grunow
    Redakteur für Nachrichten
    Mehr anzeigen
    Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund.
    Mehr anzeigen
    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Podcast "Börse, Baby!"



    Verfasst vonRedakteurRedakteurPascal Grunow
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    AMD statt Nvidia: Analyst sieht neuen Sieger im Chipmarkt Nach dem Rücktritt von Nvidia-CEO Jensen Huang stuft William Blair AMD hoch. Analysten sehen große Chancen auf zusätzliche Marktanteile.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     