AMD statt Nvidia: Analyst sieht neuen Sieger im Chipmarkt
Nach dem Rücktritt von Nvidia-CEO Jensen Huang stuft William Blair AMD hoch. Analysten sehen große Chancen auf zusätzliche Marktanteile.
- William Blair stuft AMD hoch und Nvidia herab
- AMD könnte von Nvidias Führungskrise profitieren
- EPYC-Chips eröffnen AMD Chancen im Servermarkt
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Während Nvidia mit einer Führungskrise kämpft, könnte der Konkurrent AMD zu einem der größten Gewinner der Entwicklung werden. Die Investmentgesellschaft William Blair hat ihre Empfehlung für die AMD-Aktie von "Market Perform" auf "Outperform" angehoben. Gleichzeitig wurde Nvidia von "Outperform" auf "Market Perform" herabgestuft.
Nvidia verliert seinen wichtigsten Mann
Nach 33 Jahren an der Spitze von Nvidia ist Jensen Huang als CEO zurückgetreten. Finanzchefin Colette Kress übernimmt vorübergehend die Unternehmensführung, während der Verwaltungsrat nach einem dauerhaften Nachfolger sucht.
Der Führungswechsel kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt. Seit ihrem Rekordhoch im Oktober hat die Nvidia-Aktie mehr als 25 Prozent an Wert verloren. Die Unsicherheit über die künftige Führung könnte den Konzern weiterhin belasten und Konkurrenten wie AMD neue Chancen eröffnen.
AMD könnte Nvidias Schwäche ausnutzen
William-Blair-Analyst Sebastien Naji sieht in der Krise eine Gelegenheit für AMD. Seiner Einschätzung nach könnte das Führungsvakuum bei Nvidia dazu führen, dass große Technologiekonzerne ihre Abhängigkeit vom bisherigen Marktführer stärker hinterfragen.
AMD konkurriert mit seinen Instinct-Beschleunigern direkt mit Nvidias KI-Chips. Allerdings entwickeln große Cloud-Anbieter zunehmend auch eigene Spezialprozessoren, sogenannte ASICs. Diese könnten AMDs Geschäft mit KI-Beschleunigern ebenfalls gefährden.
Naji sieht darin dennoch eine zusätzliche Chance. Denn selbst wenn Unternehmen eigene KI-Chips entwickeln, benötigen ihre Rechenzentren weiterhin leistungsfähige Hauptprozessoren. Genau hier könnte AMD mit seinen EPYC-Serverprozessoren zusätzliche Umsätze erzielen.
Der entscheidende Vorteil wäre damit nicht allein, Nvidia Kunden bei KI-Chips abzunehmen. AMD könnte auch an Rechenzentren verdienen, die zunehmend auf selbst entwickelte Beschleuniger setzen.
Auch Intel könnte Marktanteile verlieren
Neben Nvidia könnte auch Intel AMD zusätzliche Marktanteile überlassen. Laut William Blair kämpft Intel weiterhin mit Verzögerungen bei seinen Xeon-Prozessoren und Lieferproblemen.
AMD könnte dadurch seine Position im Servergeschäft weiter ausbauen. Analyst Naji erwartet bis 2030 einen Markt für Serverprozessoren von 220 Milliarden US-Dollar. AMD sei bei der Produktentwicklung etwa ein Jahr vor Intel und könnte seinen Umsatzmarktanteil auf über 45 Prozent steigern.
Wall Street setzt auf AMD
An der Börse zeichnet sich bereits ein deutlicher Favoritenwechsel ab. Während Nvidia mit massiven Kursverlusten kämpft, hat die AMD-Aktie innerhalb der vergangenen fünf Tage um mehr als 35 Prozent zugelegt.
Auch Analysten zeigen sich überwiegend optimistisch. Laut LSEG empfehlen 48 von 56 Experten die AMD-Aktie zum Kauf oder sprechen eine starke Kaufempfehlung aus.
Einschätzung: Zwar bedeutet Huangs Rücktritt nicht automatisch, dass Nvidia seine technologische Führungsposition verliert. Dennoch ist die Ausgangslage für AMD ungewöhnlich günstig, was sich bereits an der starken Kursentwicklung zeigt. Ob der Konzern daraus langfristig Kapital schlagen und zusätzliche Marktanteile gewinnen kann, dürften die kommenden Quartale zeigen.
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion
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