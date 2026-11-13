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    Microsoft meldet Fortschritte beim Kampf gegen Störungen

    ROUNDUP

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    Für Sie zusammengefasst
    • Microsoft nimmt den Datenverkehr schrittweise wieder auf
    • Outlook und Teams zeigen deutliche Verbesserungen
    • Weltweit waren Microsoft-365- und Cloud-Dienste gestört
    ROUNDUP - Microsoft meldet Fortschritte beim Kampf gegen Störungen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    REDMOND (dpa-AFX) - Microsoft hat nach eigenem Bekunden weitere Fortschritte bei der Wiederherstellung seiner gestörten Systeme erzielt. Für Teile der betroffenen Infrastruktur wurden bereits Maßnahmen abgeschlossen, und der Datenverkehr wird schrittweise wieder aufgenommen, wie der Softwarekonzern auf der Plattform X mitteilte. In zentralen Bereichen - etwa beim Zugriff auf Postfächer und bei der Verarbeitung von E-Mails, die zuvor verzögert war - seien Verbesserungen zu verzeichnen. Es könne vereinzelt aber noch zu kurzzeitigen Störungen kommen.

    Der Fokus liege nun darauf, die Stabilisierung fortzusetzen und die Kapazitäten zu erhöhen, um eine durchgehend zuverlässige Leistung zu gewährleisten, hieß es weiter. Für Anwender gebe es ein ausführlicheres Software-Update.

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    Die Mitteilung deckt sich mit der Wahrnehmung von Anwendern der Programme. So war zunächst der Dienst Teams größtenteils wieder nutzbar, am frühen Nachmittag deutscher Zeit wurden auch deutliche Verbesserungen beim E-Mail-Dienst Outlook beobachtet.

    Die stundenlange Großstörung bei Microsoft hatte weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten abgeschnitten. Betroffen waren nicht nur Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Beim Bürokommunikations-Angebot Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Zudem waren der KI-Assistent Copilot, das Verwaltungsportal für Administratoren sowie Schnittstellen zu Drittanbietern - darunter KI-Dienste wie OpenAI und Anthropic - zeitweise gestört.

    Microsoft dokumentierte über Mitteilungen auf der Online-Plattform X sowie auf seiner Dienststatus-Seite den zähen Kampf gegen die Ausfälle./so/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 468,2 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 662,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 625,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 722,00USD was eine Bandbreite von +33,25 %/+53,93 % bedeutet.





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