Microsoft-Störung hat keine Auswirkungen
ROUNDUP 2/Bahn und Flughäfen
- Bahnverkehr stabil, nur vereinzelt Verzögerungen
- Lufthansa-Flüge und Flughäfen störungsfrei
- Banken arbeitsfähig, Börsenhandel läuft wie gewohnt
(Neu: Ausführlichere DB-Äußerungen (1. Absatz))
BERLIN (dpa-AFX) - Fahrgäste der Deutschen Bahn haben wegen der umfassenden Microsoft -Störung bislang kaum Probleme im Zugverkehr. "Züge fahren unabhängig von Microsoft-Systemen, deshalb läuft der bundesweite Bahnbetrieb stabil", teilte ein Sprecher des bundeseigenen Konzerns auf Anfrage mit. In ganz wenigen Fällen sei es zu Verzögerungen gekommen, "weil kurzfristige Fahrplananpassungen nicht per E-Mail versendet werden konnten". Der eigentliche Grund für die Anpassungen habe jedoch nicht in der IT gelegen, sondern in der Infrastruktur- oder Fahrzeugtechnik.
Die stundenlange Großstörung bei Microsoft hat weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten abgeschnitten. Betroffen sind nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365.
Bei der Lufthansa gibt es nach Angaben eines Sprechers keine Auswirkungen auf den Flugverkehr. Dort seien andere Systeme im Einsatz. In der Kundenkommunikation finde man andere Wege als Mails. Auch eine Sprecherin des Hauptstadt-Flughafens BER teilte mit, dass die Microsoft-Probleme sich nicht auf den Flugbetrieb auswirkten.
Auch der Betrieb am Frankfurter Flughafen lief ungestört. Die Systeme seien nicht betroffen, sagt ein Sprecher der Betreibergesellschaft Fraport . Intern weiche man auf das funktionierende Microsoft Teams aus.
Im Frankfurter Finanzdistrikt war vor allem die interne Kommunikation gestört. Man habe aber schnell Wege gefunden, um arbeitsfähig zu bleiben, erklärte ein Sprecher der Commerzbank . Sämtliche Bankfunktionen seien nicht betroffen und liefen ohne Störungen. Die Deutsche Bank lehnte zunächst einen Kommentar ab. Bei der Deutschen Börse hieß es, der Wertpapierhandel laufe wie gewohnt. "Der Handel ist nicht betroffen und läuft stabil."/wim/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 33,22 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 662,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 625,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 722,00USD was eine Bandbreite von +33,16 %/+53,83 % bedeutet.
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Dasdie Divi auf 20 bis 30 ct gekürzt werden ist wohl fast sicher weil die Coba die Umbaukosten selber tragen muss. Ich erwarte auch kein verbessertes Angebot in 2027 wg. mBank problematik bzg Pflichtangebot gemäß Polnische Regeln. das wird erst kommen wenn die HVB integriert ist. Bei der Bewertung der HVB wird es wohl zum Spruchverfahren kommen weil die UC den Wert zu hoch ansetzt. Also muss man hoffen daß das neue Angebot überhaupt höher ist als das alte. Wenn nicht dann entweder das Angebot annehmen und/oder über ein Jahrzehnt auf ein Ergebnis des Spruchverfahrens hoffen (sehe DMG Mori kürzlich) oder bis dahin auf bessere Kurse hoffen, wobei dann den Anspruch aus den Spruchverfahren auf den Käufer übergeht.
Das hat sich leider heute in die falsche Richtung gedreht.Hier wird ein Unternehmen mit einem KGV von unter 10 an
Kaum geht es etwas runter, rücken die Pessimisten wieder nach vorne. Aber was Frankreich betrifft, hast Du Recht. Allerdings ist La France doch auch nur Primus inter Pares. Bald kommen wieder eskalierende Kassandra-Rufe, dass alles den Bach runter geht. Das kann wohl sein, aber dann brauchen wir hier keinerlei Handlungsempfehlungen mehr. Dieser chat hier geht seinem Ende entgegen, nach 20 Jahren.