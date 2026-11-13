Börsen Update Europa - 13.11. - FTSE Athex 20 stark +1,12 %
Börsen Update
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 26.740,28 PKT und gewinnt bisher +0,16 %.
Top-Werte: E.ON +1,98 %, Fresenius Medical Care +1,81 %, Brenntag +1,60 %
Flop-Werte: Rheinmetall -2,33 %, Vonovia -1,39 %, Siemens -1,02 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.653,81 PKT und fällt um -0,19 %.
Top-Werte: CTS Eventim +7,31 %, IONOS Group +3,35 %, Deutsche Lufthansa +1,55 %
Flop-Werte: Jenoptik -2,73 %, ThyssenKrupp -2,73 %, AUTO1 Group -2,64 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:51) bei 4.091,80 PKT und fällt um -0,11 %.
Top-Werte: Eckert & Ziegler +6,08 %, IONOS Group +3,35 %, TeamViewer +1,38 %
Flop-Werte: OHB -8,42 %, Verbio -7,91 %, SMA Solar Technology -5,57 %
Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.388,07 PKT und steigt um +0,16 %.
Top-Werte: EssilorLuxottica +1,47 %, Koninklijke Ahold Delhaize +1,39 %, DANONE +1,30 %
Flop-Werte: Rheinmetall -2,33 %, Prosus Registered (N) -1,39 %, SAFRAN -1,22 %
Der AT 20 steht bei 6.697,99 PKT und verliert bisher -0,34 %.
Top-Werte: Mayr-Melnhof Karton +4,32 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,17 %, EVN +1,20 %
Flop-Werte: voestalpine -1,72 %, DO & CO -1,49 %
Der CH 20 steht aktuell (14:00:00) bei 15.085,20 PKT und fällt um -0,17 %.
Top-Werte: Alcon +0,85 %, Swiss Life Holding +0,66 %, Swiss Re +0,62 %
Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -4,85 %, Sandoz Group -2,35 %
Der SE 30 bewegt sich bei 3.357,28 PKT und steigt um +0,15 %.
Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +0,85 %, Swedbank Shs(A) +0,75 %, Essity Registered (B) +0,71 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,64 %, Sandvik -1,02 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.785,00 PKT und gewinnt bisher +1,12 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,94 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,92 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,46 %
Flop-Werte: Jumbo -1,54 %, Viohalco -1,49 %, Allwyn -1,06 %
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