Börsen Update Europa - 13.11. - FTSE Athex 20 stark +1,12 %

Der MDAX bewegt sich bei 30.653,81 PKT und fällt um -0,19 %. Top-Werte: CTS Eventim +7,31 %, IONOS Group +3,35 %, Deutsche Lufthansa +1,55 % Flop-Werte: Jenoptik -2,73 %, ThyssenKrupp -2,73 %, AUTO1 Group -2,64 %

Der DAX steht bei 26.740,28 PKT und gewinnt bisher +0,16 %. Top-Werte: E.ON +1,98 %, Fresenius Medical Care +1,81 %, Brenntag +1,60 % Flop-Werte: Rheinmetall -2,33 %, Vonovia -1,39 %, Siemens -1,02 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Swiss Life Holding!

Der TecDAX steht aktuell (13:59:51) bei 4.091,80 PKT und fällt um -0,11 %.

Top-Werte: Eckert & Ziegler +6,08 %, IONOS Group +3,35 %, TeamViewer +1,38 %

Flop-Werte: OHB -8,42 %, Verbio -7,91 %, SMA Solar Technology -5,57 %

Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!



Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.388,07 PKT und steigt um +0,16 %.

Top-Werte: EssilorLuxottica +1,47 %, Koninklijke Ahold Delhaize +1,39 %, DANONE +1,30 %

Flop-Werte: Rheinmetall -2,33 %, Prosus Registered (N) -1,39 %, SAFRAN -1,22 %

Der AT 20 steht bei 6.697,99 PKT und verliert bisher -0,34 %.

Top-Werte: Mayr-Melnhof Karton +4,32 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,17 %, EVN +1,20 %

Flop-Werte: voestalpine -1,72 %, DO & CO -1,49 %

Der CH 20 steht aktuell (14:00:00) bei 15.085,20 PKT und fällt um -0,17 %.

Top-Werte: Alcon +0,85 %, Swiss Life Holding +0,66 %, Swiss Re +0,62 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -4,85 %, Sandoz Group -2,35 %

Der SE 30 bewegt sich bei 3.357,28 PKT und steigt um +0,15 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +0,85 %, Swedbank Shs(A) +0,75 %, Essity Registered (B) +0,71 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,64 %, Sandvik -1,02 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.785,00 PKT und gewinnt bisher +1,12 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,94 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,92 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,46 %

Flop-Werte: Jumbo -1,54 %, Viohalco -1,49 %, Allwyn -1,06 %