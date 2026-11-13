Bitcoin rutscht vor dem Wochenende ab: BTC fällt unter 69.200 US-Dollar - 13.11.26
Bitcoin-Kurs aktuell
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -3,14 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 71.433,77USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -2,96 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -2,04 %, Solana SOL/USD änderte sich um -1,21 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -8,60 %, ETH/USD um -10,56 %, SOL/USD um -10,09 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -11,44 %.
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