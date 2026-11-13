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    OHB bricht bei nachgebenden Branchenwerten überproportional ein

    Aktie im Rampenlicht

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    Die OHB-Aktie sackt um 8,42 % ab, liegt seit Jahresbeginn aber noch 59,18 % im Plus.

    Aktie im Rampenlicht - OHB bricht bei nachgebenden Branchenwerten überproportional ein
    Foto: Kirill Sh - Unsplash

    Auch Airbus, Thales und Northrop Grumman geben nach, ihre Verluste bleiben jedoch deutlich kleiner als bei OHB. Einen konkreten Auslöser für den starken Kursrückgang des Raumfahrtkonzerns gibt es nicht. Der TecDAX verliert lediglich 0,11 %.

    OHB Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 13.11.2026

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die OHB Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -29,30 % hinzunehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um -7,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,29 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die OHB um +59,18 % gewonnen.

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    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,11 % geändert.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,62 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,65 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,08 %. Lockheed Martin legt um +0,40 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,30 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrückgänge trotz gestiegener Gesamtleistung und höherem bereinigtem EBITDA. Gute Zahlen gelten als eingepreist, Großaufträge als zentrale Kurstreiber. Im Fokus steht SATCOMBw 4 mit laut NuWays potenziell 5–7 Mrd. Euro Auftragseingang im ersten Halbjahr 2027. Positiv werden Auftragsbestand und Eigenkapitalquote bewertet; kritisch diskutiert werden gesunkene Bankguthaben, Cashflow und Ergebnisqualität. Berenbergs Kursziel liegt bei 358 Euro.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber OHB eingestellt.

    Zur OHB Diskussion

    OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,37 %
    1 Monat +15,29 %
    3 Monate -29,30 %
    1 Jahr +70,81 %
    Stand: 13.11.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur OHB Aktie

    OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern und zählt zu Europas führenden Satellitenherstellern. Er entwickelt Satelliten für Erdbeobachtung, Navigation und Forschung sowie Komponenten für Trägerraketen. Wichtige Konkurrenten sind Airbus Defence and Space und Thales Alenia Space. Mögliche Differenzierungsmerkmale: hohe Fertigungstiefe und langjährige Systemkompetenz in europäischen Raumfahrtprogrammen wie Galileo.

    Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,79 Mrd.EUR € wert.

    Die Aktie von OHB erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 69,93 %. Über 5 Jahre lag sie bei 38,91 %, über 10 Jahre bei 27,08 %.

    Börsen Update Europa - 13.11. - FTSE Athex 20 stark +1,12 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsenstart Europa - 13.11. - AT 20 schwach -0,67 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    OHB SE (von NuWays AG): BUY


    Original-Research: OHB SE - from NuWays AG 13.11.2026 / 09:00 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does …

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    Ob sich ein Einstieg bei der OHB Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur OHB Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    OHB

    -8,18 %
    -8,26 %
    +13,88 %
    -29,79 %
    +69,14 %
    +343,61 %
    +364,18 %
    +875,09 %
    +1.783,98 %
    ISIN:DE0005936124WKN:593612
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