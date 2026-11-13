Kanadas Gasvorkommen sind riesig, aber ungenutzt – das soll sich jetzt ändern
Mehr Reichweite als USA
Kanada könnte zu den größten Gewinnern am globalen Gasmarkt werden. Das Land verfügt über Reserven, die länger halten als die der USA oder Australiens. Jetzt will es sie auch nutzen.
- Kanada will seine LNG-Exporte massiv steigern
- Milliardenpotenzial hängt von schnellem Ausbau ab
- Mehr kanadisches Gas könnte Importe diversifizieren
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Der Iran-Krieg hat die globalen Energiemärkte durcheinandergewirbelt. Während zahlreiche Länder unter den Lieferausfällen aus Katar leiden, eröffnet sich für Kanada eine historische Chance. Das Land könnte zu einer der größten Flüssiggas-Mächte der Welt aufsteigen und damit einen Wirtschaftsboom auslösen, der ihm Hunderte Milliarden US-Dollar einbringt. Kanada verfügt über gewaltige Erdgasvorkommen, politische Stabilität und einen direkten Zugang sowohl zum Atlantik als auch zum Pazifik. Von seiner Ostküste aus kann Europa beliefert werden, von der Westküste können Tanker wichtige asiatische Märkte erreichen, ohne die Straße von Hormus passieren zu müssen.
An Rohstoffen mangelt es dem Land nicht. Das Montney-Becken an der Grenze zwischen Alberta und British Columbia zählt zu den ergiebigsten Erdgasregionen Nordamerikas. Premierminister Mark Carney hat den Ausbau der LNG-Industrie zu einem strategischen Ziel erklärt. Bis Anfang der 2030er-Jahre sollen die jährlichen Exporte auf bis zu 50 Millionen Tonnen steigen, langfristig könnten es 100 Millionen Tonnen werden.
Damit würde Kanada nach Einschätzung von S&P Global zum drittgrößten LNG-Exporteur der Welt aufsteigen. Für Kanada ist der Ausbau wirtschaftspolitisch äußerst attraktiv. Das Potenzial der Förderpläne wird auf 888 Milliarden kanadische Dollar (564 Milliarden Euro) bis 2050 geschätzt. Hinzu könnten Investitionen von fast einer Billion kanadischen Dollar und jährlich rund 250.000 Arbeitsplätze kommen. Zudem will Carney die starke Abhängigkeit vom Handel mit den USA verringern und neue Absatzmärkte erschließen.
Hinzu kommt ein weiterer Wettbewerbsvorteil: Kanadisches LNG könnte mit einer um 55 Prozent niedrigeren Treibhausgasintensität produziert werden als vergleichbare geplante Anlagen in anderen Ländern. Das liegt unter anderem am vergleichsweise emissionsarmen Strommix. Laut S&P reichen Kanadas wirtschaftlich erschließbare Ressourcen aus, um den heimischen Gasbedarf und die angestrebten LNG-Exporte mehr als ein halbes Jahrhundert lang zu decken. Gemessen am erwarteten Verbrauch und Exportvolumen ist die Reichweite der Ressourcen sogar größer als in den USA und Australien.
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Der erste große Schritt ist bereits getan. Im vergangenen Jahr nahm LNG Canada an der Pazifikküste den Betrieb auf. Die Anlage im kanadischen Kitimat kann jährlich 14 Millionen Tonnen Flüssiggas produzieren. Ende September beschlossen die beteiligten Konzerne, darunter Shell, Petronas, PetroChina, Mitsubishi und Korea Gas, eine Verdopplung der Kapazität auf 28 Millionen Tonnen.
Allein dieser Ausbau soll Investitionen von rund 33 Milliarden kanadischen Dollar mobilisieren. Weitere LNG-Projekte befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Der geplante LNG-Boom in Kanada könnte einer ganzen Reihe börsennotierter Unternehmen zusätzliche Milliardenumsätze bescheren. Besonders interessant sind dabei die großen Gasförderer Tourmaline Oil, Canadian Natural Resources, ARC Resources und Ovintiv, Pipelinebetreiber wie TC Energy und Enbridge sowie spezialisierte LNG-Unternehmen wie Pembina Pipeline.
Doch der Weg zur LNG-Großmacht ist nicht ganz einfach. Kanada hat die letzten 15 Jahre durch hohe Kosten, regulatorische Unsicherheit und fehlende Infrastruktur verloren, während die USA zum größten Flüssiggasexporteur der Welt aufstiegen. Dabei war die Größe der Gasvorkommen die ganze Zeit bekannt. Und auch jetzt noch dauern Genehmigungen für Pipelines in Kanada durchschnittlich 27 Monate länger als in Texas. Die Baukosten liegen laut S&P sogar 160 Prozent höher. Zudem wächst die internationale Konkurrenz. Weltweit befinden sich LNG-Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 600 Millionen Tonnen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien.
Kanada verfügt über Gasreserven, Kapitalinteresse und potenzielle Kunden. Ob daraus tatsächlich ein Milliardenboom entsteht, hängt nun vor allem davon ab, wie schnell das Land seine Ausbaupläne umsetzt. Was die Pläne aber auf jeden Fall bringen können, ist ein deutlich größeres Angebot von Erdgas auf dem Weltmarkt und die Möglichkeit für Länder wie Deutschland, die Einfuhren stärker zu diversifizieren und bei Krisen weniger anfällig zu sein.
Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion
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