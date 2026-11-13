🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTC Energy Corporation AktievorwärtsNachrichten zu TC Energy Corporation

    Kanadas Gasvorkommen sind riesig, aber ungenutzt – das soll sich jetzt ändern

    Mehr Reichweite als USA

    965 Aufrufe 965 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kanada könnte zu den größten Gewinnern am globalen Gasmarkt werden. Das Land verfügt über Reserven, die länger halten als die der USA oder Australiens. Jetzt will es sie auch nutzen.

    Für Sie zusammengefasst
    Mehr Reichweite als USA - Kanadas Gasvorkommen sind riesig, aber ungenutzt – das soll sich jetzt ändern
    Foto: ETHAN CAIRNS - The Canadian Press

    Der Iran-Krieg hat die globalen Energiemärkte durcheinandergewirbelt. Während zahlreiche Länder unter den Lieferausfällen aus Katar leiden, eröffnet sich für Kanada eine historische Chance. Das Land könnte zu einer der größten Flüssiggas-Mächte der Welt aufsteigen und damit einen Wirtschaftsboom auslösen, der ihm Hunderte Milliarden US-Dollar einbringt. Kanada verfügt über gewaltige Erdgasvorkommen, politische Stabilität und einen direkten Zugang sowohl zum Atlantik als auch zum Pazifik. Von seiner Ostküste aus kann Europa beliefert werden, von der Westküste können Tanker wichtige asiatische Märkte erreichen, ohne die Straße von Hormus passieren zu müssen.

    An Rohstoffen mangelt es dem Land nicht. Das Montney-Becken an der Grenze zwischen Alberta und British Columbia zählt zu den ergiebigsten Erdgasregionen Nordamerikas. Premierminister Mark Carney hat den Ausbau der LNG-Industrie zu einem strategischen Ziel erklärt. Bis Anfang der 2030er-Jahre sollen die jährlichen Exporte auf bis zu 50 Millionen Tonnen steigen, langfristig könnten es 100 Millionen Tonnen werden. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Shell!
    Long
    41,82€
    Basispreis
    0,31
    Ask
    × 14,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    47,60€
    Basispreis
    0,31
    Ask
    × 12,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Damit würde Kanada nach Einschätzung von S&P Global zum drittgrößten LNG-Exporteur der Welt aufsteigen. Für Kanada ist der Ausbau wirtschaftspolitisch äußerst attraktiv. Das Potenzial der Förderpläne wird auf 888 Milliarden kanadische Dollar (564 Milliarden Euro) bis 2050 geschätzt. Hinzu könnten Investitionen von fast einer Billion kanadischen Dollar und jährlich rund 250.000 Arbeitsplätze kommen. Zudem will Carney die starke Abhängigkeit vom Handel mit den USA verringern und neue Absatzmärkte erschließen. 

    Hinzu kommt ein weiterer Wettbewerbsvorteil: Kanadisches LNG könnte mit einer um 55 Prozent niedrigeren Treibhausgasintensität produziert werden als vergleichbare geplante Anlagen in anderen Ländern. Das liegt unter anderem am vergleichsweise emissionsarmen Strommix. Laut S&P reichen Kanadas wirtschaftlich erschließbare Ressourcen aus, um den heimischen Gasbedarf und die angestrebten LNG-Exporte mehr als ein halbes Jahrhundert lang zu decken. Gemessen am erwarteten Verbrauch und Exportvolumen ist die Reichweite der Ressourcen sogar größer als in den USA und Australien.

    Der erste große Schritt ist bereits getan. Im vergangenen Jahr nahm LNG Canada an der Pazifikküste den Betrieb auf. Die Anlage im kanadischen Kitimat kann jährlich 14 Millionen Tonnen Flüssiggas produzieren. Ende September beschlossen die beteiligten Konzerne, darunter Shell, Petronas, PetroChina, Mitsubishi und Korea Gas, eine Verdopplung der Kapazität auf 28 Millionen Tonnen.

    Allein dieser Ausbau soll Investitionen von rund 33 Milliarden kanadischen Dollar mobilisieren. Weitere LNG-Projekte befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien. Der geplante LNG-Boom in Kanada könnte einer ganzen Reihe börsennotierter Unternehmen zusätzliche Milliardenumsätze bescheren. Besonders interessant sind dabei die großen Gasförderer Tourmaline Oil, Canadian Natural Resources, ARC Resources und Ovintiv, Pipelinebetreiber wie TC Energy und Enbridge sowie spezialisierte LNG-Unternehmen wie Pembina Pipeline.

    Doch der Weg zur LNG-Großmacht ist nicht ganz einfach. Kanada hat die letzten 15 Jahre durch hohe Kosten, regulatorische Unsicherheit und fehlende Infrastruktur verloren, während die USA zum größten Flüssiggasexporteur der Welt aufstiegen. Dabei war die Größe der Gasvorkommen die ganze Zeit bekannt. Und auch jetzt noch dauern Genehmigungen für Pipelines in Kanada durchschnittlich 27 Monate länger als in Texas. Die Baukosten liegen laut S&P sogar 160 Prozent höher. Zudem wächst die internationale Konkurrenz. Weltweit befinden sich LNG-Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 600 Millionen Tonnen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien.

    Kanada verfügt über Gasreserven, Kapitalinteresse und potenzielle Kunden. Ob daraus tatsächlich ein Milliardenboom entsteht, hängt nun vor allem davon ab, wie schnell das Land seine Ausbaupläne umsetzt. Was die Pläne aber auf jeden Fall bringen können, ist ein deutlich größeres Angebot von Erdgas auf dem Weltmarkt und die Möglichkeit für Länder wie Deutschland, die Einfuhren stärker zu diversifizieren und bei Krisen weniger anfällig zu sein.

    Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichernEröffne jetzt dein kostenloses Depot und sichere dir nach dem erfolgreichen IPO von Anthropic einen Aktienanteil im Wert von 50 €.

     

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    RedakteurIngo Kolf
    Redakteur für Nachrichten
    Mehr anzeigen
    Ingo Kolf bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Börsen- und Finanznachrichten mit und ist somit eine erfahrene Kraft im Team. Seine berufliche Laufbahn führte ihn durch namhafte Stationen wie Bloomberg, die Financial Times und Motley Fool, bevor er sich bei wallstreetONLINE auf die Bereiche Unternehmensnachrichten, Rohstoffmärkte und passives Einkommen spezialisierte. Besonders am Herzen liegen ihm die Vereinigten Staaten, insbesondere New York, wo er sechs Jahre lang gelebt und über die Märkte berichtet hat.
    Mehr anzeigen
    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Podcast "Börse, Baby!"



    Verfasst vonRedakteurRedakteurIngo Kolf
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Mehr Reichweite als USA Kanadas Gasvorkommen sind riesig, aber ungenutzt – das soll sich jetzt ändern Kanada könnte zu den größten Gewinnern am globalen Gasmarkt werden. Das Land verfügt über Reserven, die länger halten als die der USA oder Australiens. Jetzt will es sie auch nutzen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     