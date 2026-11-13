Microsoft-Störung ohne größere Folgen für Bundesverwaltung
- Microsoft-Störung ohne größere Folgen für den Bund
- Bundesclient und E-Mail-Client laufen stabil
- Wirtschaft in Deutschland wohl stark betroffen
BERLIN (dpa-AFX) - Die stundenlange Microsoft -Störung hat nach Angaben der Bundesregierung keine größeren Auswirkungen auf die Verwaltung des Bundes. "Aus der Bundesverwaltung liegen uns keine Meldungen über größere Ausfälle vor", sagte ein Sprecher des Digitalministeriums in Berlin. Man gehe jedoch von einer sehr großen Betroffenheit in der deutschen Wirtschaft aus.
Der Sprecher erklärte, dass der Bundesclient als Standard-IT-Arbeitsplatz in der Bundesverwaltung stabil laufe. Dieser nutze Microsoft nicht in der Cloud, sondern werde auf eigener Infrastruktur betrieben. Jedoch nutzten noch nicht alle Behörden den Bundesclient, sondern dieser soll bis 2032 Standard in der gesamten Verwaltung werden. Der einheitliche E-Mail-Client in der Bundesverwaltung laufe stabil.
Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, es gebe bisher keine Kenntnisse darüber, dass das Ministerium oder anhängige Behörden betroffen seien./wim/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 467,3 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 662,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 625,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 722,00USD was eine Bandbreite von +33,16 %/+53,83 % bedeutet.
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Das wird es so in diesem Jahrzehnt nicht geben, das sagen die Auftragsbücher der Chiphersteller als auch deren Käufer.
Das, was du aktuell den Anfang der Umkehr nennst sind imo nur fehlgedeutete Engpässe im Ausbau aufgrund stockender Lieferketten und mangelnder Energieversorgung.
Hoods Äußerungen könnten sich auf eine jüngste Welle von Verzögerungen bei KI-Rechenzentrumsprojekten beziehen, die größtenteils auf Stromengpässe sowie auf lokalen Widerstand zurückzuführen sind.
"Der Finanzvorstand erklärte, Microsoft rechne damit, dass die Investitionsausgaben in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres anziehen werden, sobald die bisher verzögerten Kapazitäten zur Verfügung stehen."
Dein KI-Trade ist also noch lange nicht zu Ende, siehe auch Alphabet, SK Hynix, etc.
https://www.businessinsider.com/microsoft-trims-ai-spending-plans-to-170b-as-azure-revenue-surges-2026-10