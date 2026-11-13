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    BVB beendet umstrittene Partnerschaft mit Rheinmetall

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    Für Sie zusammengefasst
    • BVB beendet umstrittene Partnerschaft mit Rheinmetall
    • Vertrag läuft 2027 aus und wird nicht verlängert
    • Anhaltende Fan-Kritik gab den Ausschlag für das Ende
    BVB beendet umstrittene Partnerschaft mit Rheinmetall
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund beendet seine umstrittene Sponsoringpartnerschaft mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall . Der im Sommer 2027 auslaufende Vertrag soll nach dann drei Jahren nicht verlängert werden. Das teilten der Fußball-Bundesligist und das Düsseldorfer Unternehmen mit.

    Die Entscheidung sei einvernehmlich getroffen worden. Ausschlaggebend war die anhaltende Kritik der BVB-Fans an der Zusammenarbeit, räumte der Verein ein. "Wir kennen die Kritik unserer Mitglieder und von Teilen der Fans", sagte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer. Dies sei bei den Gesprächen mit Rheinmetall berücksichtigt worden.

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    Von Anfang an Kritik

    Dortmund hatte im Mai 2024 eine auf drei Jahre angelegte Sponsoringpartnerschaft mit dem Düsseldorfer Rüstungskonzern geschlossen. Die Zusammenarbeit sorgte von Beginn an für heftigen Widerstand in der Fanszene.

    Schon bei der Mitgliederversammlung im November 2024 votierten die Mitglieder gegen eine Verlängerung des Vertrags. Der Beschluss war für die BVB-Geschäftsführung allerdings nicht bindend./kam/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 3,13 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.150,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 900,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.650,00EUR was eine Bandbreite von +18,94 %/+118,05 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Rheinmetall-Aktie unter 800 Euro und mögliche weitere Verluste bis 600–650 Euro. Im Fokus stehen die Bewertung im Branchenvergleich, Zweifel am erwarteten Gewinnsprung und Kritik an früheren Analystenzielen von 2.300–2.600 Euro. Als positive Aspekte werden sechs bewilligte Beschaffungsvorhaben und die These einer trotz Rücksetzern intakten Rüstungsnachfrage angeführt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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