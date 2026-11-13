BVB beendet umstrittene Partnerschaft mit Rheinmetall

Die Entscheidung sei einvernehmlich getroffen worden. Ausschlaggebend war die anhaltende Kritik der BVB-Fans an der Zusammenarbeit, räumte der Verein ein. "Wir kennen die Kritik unserer Mitglieder und von Teilen der Fans", sagte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer. Dies sei bei den Gesprächen mit Rheinmetall berücksichtigt worden.

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund beendet seine umstrittene Sponsoringpartnerschaft mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall . Der im Sommer 2027 auslaufende Vertrag soll nach dann drei Jahren nicht verlängert werden. Das teilten der Fußball-Bundesligist und das Düsseldorfer Unternehmen mit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Von Anfang an Kritik



Dortmund hatte im Mai 2024 eine auf drei Jahre angelegte Sponsoringpartnerschaft mit dem Düsseldorfer Rüstungskonzern geschlossen. Die Zusammenarbeit sorgte von Beginn an für heftigen Widerstand in der Fanszene.

Schon bei der Mitgliederversammlung im November 2024 votierten die Mitglieder gegen eine Verlängerung des Vertrags. Der Beschluss war für die BVB-Geschäftsführung allerdings nicht bindend./kam/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 3,13 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 14:08 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.150,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 900,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.650,00EUR was eine Bandbreite von +18,94 %/+118,05 % bedeutet.



