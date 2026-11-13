Rheinmetall fällt weiter - Bernstein: Verzögerung für F127?

Adrien Rabier vom US-Analysehaus Bernstein Research beschäftigte sich in einer aktuellen Studie mit dem Bundeswehr-Fregattenprojekt F127, nachdem der eigentlich Rheinmetall zugeschriebene Auftrag für F126-Fregatten im Juni gestoppt und eine Alternative des Konkurrenten TKMS bestellt wurde.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Rüstungskonzerns Rheinmetall haben am Freitag ihren monatelangen Abwärtstrend mit dem Fall auf das tiefste Niveau seit Februar 2025 fortgesetzt. Am Nachmittag verbuchten sie ein Kursminus von 2,4 Prozent bei 754,20 Euro. Seit dem Jahreshoch Mitte Januar bei 1966 Euro summiert sich die Verluste 2026 damit auf mehr als 60 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Er glaube zwar noch an den F127-Auftrag für Rheinmetall, würde sich aber nicht wundern, wenn sich das Projekt verzögere oder der Umfang verkleinere, schrieb der Experte. Neben Rheinmetall ist auch TKMS an dem F127-Projekt beteiligt. Der TKMS-Aktienkurs sank am Freitag um 1,7 Prozent.

Alles in allem wären zwar die fundamentalen Einflüsse auf die beiden Unternehmen eher gering, im aktuellen Marktumfeld würde das aber keine große Rolle spielen. Die Aktienkurse könnten dann deutlich unter Druck kommen./edh/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 756 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 14:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.150,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 900,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.650,00EUR was eine Bandbreite von +18,94 %/+118,05 % bedeutet.



