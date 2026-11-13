Google braucht gigantische Strommengen: ENGIE vor Milliarden-Chance?

Der französische Energiekonzern ENGIE könnte zu einem wichtigen Profiteur des Rechenzentrumsausbaus von Alphabet werden. Die Unternehmen haben eine Absichtserklärung über die mögliche Energieversorgung eines geplanten Google-Rechenzentrums in Frankreich unterzeichnet. ENGIE könnte dabei zum bevorzugten Stromlieferanten und Partner für das Energiemanagement aufsteigen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern Eröffne jetzt dein kostenloses Depot und sichere dir nach dem erfolgreichen IPO von Anthropic einen Aktienanteil im Wert von 50 €.

Die Zusammenarbeit soll sich auf klimafreundliche Stromerzeugung, die Integration in das Stromnetz sowie flexible Energielösungen und lokale Infrastruktur konzentrieren. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt. Ein verbindlicher Liefervertrag steht noch aus.

Google plant riesigen Rechenzentrumscampus

Das geplante Rechenzentrum soll in der Gemeinde Étrechet nahe Châteauroux in Zentralfrankreich entstehen. Dort könnte Google auf einer Fläche von rund 195 Hektar einen neuen Rechenzentrumscampus errichten. Die Dimensionen sind gewaltig. In einer ersten Ausbaustufe soll um das Jahr 2030 ein Rechenzentrumsgebäude mit einer elektrischen Anschlussleistung von 120 Megawatt entstehen. Langfristig könnte die Leistung auf bis zu 1,2 Gigawatt steigen.

Der Ausbau soll schrittweise über zehn bis 20 Jahre erfolgen. Insgesamt sind sechs bis acht Gebäude vorgesehen. Das Projekt würde zu den größten Rechenzentrumsvorhaben Frankreichs gehören. Allerdings befindet sich das Vorhaben noch in einem frühen Stadium. Bis zum 10. Januar 2027 läuft eine öffentliche Konsultation unter Aufsicht der französischen Kommission für öffentliche Debatten.

ENGIE profitiert vom explodierenden Strombedarf

Für ENGIE könnte die Zusammenarbeit mit Google einen strategisch wichtigen Auftrag bedeuten. Der Energiekonzern baut sein Geschäft mit Stromlieferungen an große Technologiekonzerne bereits seit Jahren aus. Erst kürzlich vereinbarte ENGIE mit dem US-Softwarekonzern Oracle eine Stromlieferpartnerschaft für dessen KI- und Cloud-Rechenzentren in Texas. Der Vertrag umfasst bis zu 568 Megawatt Windkraftleistung.

Auch mit Google arbeitet ENGIE bereits zusammen. Anfang 2026 verlängerten beide Unternehmen ihre Partnerschaft zur Versorgung der deutschen Google-Standorte mit möglichst durchgehend CO₂-freier Energie bis 2030. Dazu gehören erneuerbare Energien und Batteriespeicher.

Milliardengeschäft mit KI und Rechenzentren

Der Energiebedarf von Rechenzentren entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Wachstumstreiber für europäische Versorger. Denn KI-Anwendungen benötigen nicht nur leistungsfähige Chips, sondern auch enorme Mengen zuverlässig verfügbaren Stroms.

ENGIE will von dieser Entwicklung langfristig profitieren. Der Konzern strebt bis 2030 die direkte Stromversorgung des Technologie- und Rechenzentrumssektors mit jährlich 50 Terawattstunden an.

Zudem sollen neue Rechenzentren verstärkt in unmittelbarer Nähe bestehender Energieanlagen entstehen. So lassen sich Netzengpässe verringern und erneuerbare Energien sowie Batteriespeicher effizienter nutzen.

Die operative Entwicklung liefert bereits Rückenwind. In den ersten neun Monaten 2026 steigerte ENGIE sein operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern ohne den Nuklearbereich um 9,7 Prozent auf rund sieben Milliarden Euro.

Widerstand gegen Googles Milliardenprojekt

Allerdings ist der geplante Rechenzentrumscampus politisch umstritten. Kritiker befürchten einen hohen Flächenverbrauch sowie erhebliche Belastungen durch den Strom- und Wasserbedarf.

Auch der notwendige Ausbau der Strominfrastruktur dürfte zusätzliche Investitionen erfordern. Noch ist deshalb nicht sicher, ob Google das Projekt tatsächlich im vorgesehenen Umfang verwirklichen wird.

Fazit: Google als Wachstumstreiber – profitiert die ENGIE-Aktie?

ENGIE könnte mit der geplanten Google-Partnerschaft seine Position als Energieversorger großer Technologiekonzerne weiter stärken. Der steigende Strombedarf von KI-Rechenzentren eröffnet langfristige Wachstumschancen. Allerdings ist der Vertrag noch nicht verbindlich, und politische Widerstände sowie hohe Infrastrukturkosten bergen Risiken. Dabei besteht das Risiko eines Totalverlusts.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion (Experte für Energieaktien, europäische Versorger und die internationale Energiewirtschaft)

Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Paul Späthling

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Paul Späthling schreibt seit September 2025 für wallstreetONLINE. Zuvor hat er auf Finanz- und Tech-Plattformen über unter anderem zukunftsträchtige Themenbereiche berichtet und seine Leser über News und Trends up-to-date gehalten. Seine große Leidenschaft gilt dem Art Trade. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Podcast "Börse, Baby!"