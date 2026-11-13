Nach dem Abnehm-Boom: Eli Lilly zündet die nächste Milliardenstufe

Der Pharmakonzern Eli Lilly baut seine Produktionskapazitäten in den USA massiv aus. In Pennsylvania hat das Unternehmen den Grundstein für eine neue Produktionsstätte gelegt. Das Investitionsvolumen beträgt 3,5 Milliarden US-Dollar. Im Mittelpunkt steht die Herstellung einer neuen Generation von Medikamenten gegen Übergewicht. Auch das Hoffnungsmittel Retatrutid soll dort künftig produziert werden.

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Milliarden für den Ausbau der Produktion

Der neue Standort ist Teil eines 50 Milliarden US-Dollar schweren Investitionsprogramms. Seit 2020 hat Lilly insgesamt zehn neue Produktionsstätten in den USA angekündigt. Die Anlage in Pennsylvania ist eine von vier, die auf injizierbare Medikamente und medizinische Geräte spezialisiert sind.

Im Mittelpunkt steht unter anderem Retatrutid. Der Wirkstoff aktiviert gleichzeitig drei Hormonrezeptoren und wird derzeit in mehreren Phase-III-Studien gegen Übergewicht, Typ-2-Diabetes und weitere Erkrankungen getestet. Im ersten Quartal 2027 plant Lilly einen Zulassungsantrag in den USA. Konzernchef David Ricks sieht in der Entwicklung neuer Medikamente die Chance, Millionen weiteren Menschen zu helfen.

850 neue Arbeitsplätze geplant

Die Anlage soll nicht nur die Medikamentenversorgung stärken, sondern auch die regionale Wirtschaft ankurbeln. Lilly erwartet 850 hoch qualifizierte Arbeitsplätze, darunter für Ingenieure, Wissenschaftler und Labortechniker. Während der Bauphase sollen zudem rund 2.000 weitere Stellen entstehen. Die Produktion soll 2031 anlaufen.

Bei der Fertigung setzt Lilly auf moderne Technologien wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und automatisierte Prozesse. Damit will der Konzern die Produktionsqualität verbessern und Abläufe effizienter gestalten.

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Fazit: Lilly rüstet sich für die nächste Wachstumsphase

Mit Milliardeninvestitionen baut Lilly seine Produktionskapazitäten aus und schafft die Grundlage für weiteres Wachstum im Markt für Abnehmmedikamente. Besonders Retatrutid könnte sich zu einem wichtigen Wachstumstreiber entwickeln. Auch die Analysten von Berenberg bleiben optimistisch und bestätigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 1.570 US-Dollar. Für 2027 erwarten sie weiteres Wachstum, getragen von einer steigenden Nachfrage und neuen Markteinführungen. Entscheidend wird nun sein, ob Lilly seine vielversprechenden Wirkstoffe erfolgreich durch die klinischen Studien und Zulassungsverfahren bringt.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 1.294EUR auf Tradegate BSX (13. November 2026, 14:42 Uhr) gehandelt.

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Saskia Reh

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Saskia Reh unterstützt das Team von wallstreetONLINE seit August 2025. Zuvor hat sie sich bereits mit Finanzthemen rund um die Börse, nachhaltige Geldanlagen und Edelmetalle wie Gold gewidmet. Abseits der Finanzwelt lebt Saskia ihre kreative Seite aus: Ob im aufwendigen Cosplay, auf Twitch oder bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Hund in der Natur. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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