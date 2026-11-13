Nach dem Abnehm-Boom: Eli Lilly zündet die nächste Milliardenstufe
Neue Hoffnung
Eli Lilly steckt 3,5 Milliarden US-Dollar in einen neuen Produktionsstandort. Dabei geht es um einen Wirkstoff, der das nächste große Geschäft werden könnte.
- Lilly investiert 3,5 Milliarden in Pennsylvania
- Retatrutid-Produktion soll 2031 am Standort anlaufen
- Lilly plant 850 Fachjobs und 2.000 Stellen im Bau
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Der Pharmakonzern Eli Lilly baut seine Produktionskapazitäten in den USA massiv aus. In Pennsylvania hat das Unternehmen den Grundstein für eine neue Produktionsstätte gelegt. Das Investitionsvolumen beträgt 3,5 Milliarden US-Dollar. Im Mittelpunkt steht die Herstellung einer neuen Generation von Medikamenten gegen Übergewicht. Auch das Hoffnungsmittel Retatrutid soll dort künftig produziert werden.
Milliarden für den Ausbau der Produktion
Der neue Standort ist Teil eines 50 Milliarden US-Dollar schweren Investitionsprogramms. Seit 2020 hat Lilly insgesamt zehn neue Produktionsstätten in den USA angekündigt. Die Anlage in Pennsylvania ist eine von vier, die auf injizierbare Medikamente und medizinische Geräte spezialisiert sind.
Im Mittelpunkt steht unter anderem Retatrutid. Der Wirkstoff aktiviert gleichzeitig drei Hormonrezeptoren und wird derzeit in mehreren Phase-III-Studien gegen Übergewicht, Typ-2-Diabetes und weitere Erkrankungen getestet. Im ersten Quartal 2027 plant Lilly einen Zulassungsantrag in den USA. Konzernchef David Ricks sieht in der Entwicklung neuer Medikamente die Chance, Millionen weiteren Menschen zu helfen.
850 neue Arbeitsplätze geplant
Die Anlage soll nicht nur die Medikamentenversorgung stärken, sondern auch die regionale Wirtschaft ankurbeln. Lilly erwartet 850 hoch qualifizierte Arbeitsplätze, darunter für Ingenieure, Wissenschaftler und Labortechniker. Während der Bauphase sollen zudem rund 2.000 weitere Stellen entstehen. Die Produktion soll 2031 anlaufen.
Bei der Fertigung setzt Lilly auf moderne Technologien wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und automatisierte Prozesse. Damit will der Konzern die Produktionsqualität verbessern und Abläufe effizienter gestalten.
Fazit: Lilly rüstet sich für die nächste Wachstumsphase
Mit Milliardeninvestitionen baut Lilly seine Produktionskapazitäten aus und schafft die Grundlage für weiteres Wachstum im Markt für Abnehmmedikamente. Besonders Retatrutid könnte sich zu einem wichtigen Wachstumstreiber entwickeln. Auch die Analysten von Berenberg bleiben optimistisch und bestätigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 1.570 US-Dollar. Für 2027 erwarten sie weiteres Wachstum, getragen von einer steigenden Nachfrage und neuen Markteinführungen. Entscheidend wird nun sein, ob Lilly seine vielversprechenden Wirkstoffe erfolgreich durch die klinischen Studien und Zulassungsverfahren bringt.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion
Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 1.294EUR auf Tradegate BSX (13. November 2026, 14:42 Uhr) gehandelt.
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