Mehr Urlaubsanträge rund um GTA-6-Start

Ausgangspunkt aller Finanzprognosen ist der offizielle Release-Termin: GTA VI soll am 19. November 2026 erscheinen. Darauf basieren die Modelle der Wall Street, und daran ändert auch die aktuelle Diskussion um einzelne Schätzwerte nichts. Für das Geschäftsjahr 2027, das von April 2026 bis März 2027 läuft und damit den Launch sowie das wichtige Weihnachtsgeschäft umfasst, rechnen Analysten mit historischen Nettobuchungen von 8,0 bis 8,2 Milliarden US-Dollar. Diese Spanne ist gut belegt, weil sie der offiziellen Guidance von Take-Two entspricht, die das Unternehmen mehrfach bekräftigt hat.

Weniger belastbar ist dagegen die vielerorts genannte EPS-Spanne von 5,00 bis 6,50 US-Dollar für dieses Geschäftsjahr. Der aktuelle Analystenkonsens liegt mit rund 6,94 US-Dollar deutlich höher; die Einzelschätzungen reichen von etwa 5,90 bis 9,59 US-Dollar. Wer die 5,00-Dollar-Marke als Untergrenze heranzieht, argumentiert also konservativer als der Großteil des Marktes.

Im darauffolgenden Geschäftsjahr 2028, das bis März 2028 reicht, verschiebt sich der Fokus vom reinen Erstverkauf auf die fortlaufende Monetarisierung. Die Buchungsschätzung von 8,7 bis 9,1 Milliarden US-Dollar wird von mehreren Häusern gestützt, auch wenn einzelne Analysten ihre Prognosen leicht angepasst haben. Die Annahme, dass die EPS-Schätzungen in diesem Jahr auf über 10,00 bis 10,80 US-Dollar steigen, ist ebenfalls korrekt: Der Konsens liegt bei etwa 10,32 US-Dollar, die UBS bei 10,86 US-Dollar und die Bank of America sogar bei 13,03 US-Dollar. Der Treiber dahinter ist plausibel – digitale Mikrotransaktionen, Add-ons und ein starkes GTA Online sind margenstark und sorgen nach dem initialen Entwicklungs- und Marketingaufwand für eine deutlich bessere Kostenstruktur.

Unterm Strich sind die Prognosen insgesamt stimmig und decken sich in den großen Linien mit den Erwartungen der Wall Street. Die größte Ungenauigkeit bleibt die zu niedrig angesetzte EPS-Spanne für 2027. Und wie bei allen Analystenschätzungen gilt: Es sind Erwartungen, keine Garantien. Die tatsächlichen Zahlen hängen davon ab, wie viele Exemplare wirklich verkauft werden, wie sich die Marge zwischen physischen und digitalen Verkäufen entwickelt und wie erfolgreich der Live-Service nach dem Launch tatsächlich anläuft.