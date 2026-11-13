Mehr Urlaubsanträge rund um GTA-6-Start
Softwareanbieter
- Für GTA 6 nehmen deutlich mehr Beschäftigte Urlaub
- Bereits 38 Prozent mehr Urlaub am 19. November
- Mittwoch und Freitag gibt es mehr Urlaubsanträge
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Am Erscheinungstag des Computerspiels "Grand Theft Auto VI" wollen offenbar etliche Menschen Urlaub nehmen. Eine Datenauswertung des Personalsoftware-Anbieters Personio zeigt, dass für den 19. November bereits jetzt 38 Prozent mehr Beschäftigte in Deutschland Urlaub eingetragen haben als am selben Tag ein Jahr zuvor.
Das Unternehmen mit Hauptsitz in München verwaltet nach eigenen Angaben die Daten von 1,6 Millionen Beschäftigten in ganz Europa. Ausgewertet wurden anonymisierte Urlaubsbuchungen im Vergleich zu den Jahren 2024 und 2025. Es könnten noch weitere hinzukommen.
Verlängertes Wochenende lockt
Einige Beschäftigte scheinen den Daten von Personio zufolge ihr Wochenende verlängern zu wollen. Neben dem Erscheinungstag, der auf einen Donnerstag fällt, würden auch am Mittwoch und Freitag mehr Anträge auf freie Zeit verzeichnet als im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor. Am stärksten zeige sich der Effekt aber am Erscheinungstag selbst.
"Homeoffice ist an dem Tag nicht auffällig. Die Leute arbeiten nicht von zu Hause, sie nehmen frei", heißt es in der Mitteilung von Personio. Am deutlichsten zeige sich der Anstieg von Urlaubsanträgen in Großbritannien, in der Schweiz falle er moderater aus und in Spanien sei er nicht festzustellen.
GTA von Rockstar Games ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Der Vorgänger erschien 2013 und hat sich seitdem mehr als 200 Millionen Mal verkauft. GTA 6 dürfte mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde Dollar das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte werden./mib/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Take-Two Interactive Software Aktie
Die Take-Two Interactive Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 208,8 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 14:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Take-Two Interactive Software Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
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Ausgangspunkt aller Finanzprognosen ist der offizielle Release-Termin: GTA VI soll am 19. November 2026 erscheinen. Darauf basieren die Modelle der Wall Street, und daran ändert auch die aktuelle Diskussion um einzelne Schätzwerte nichts. Für das Geschäftsjahr 2027, das von April 2026 bis März 2027 läuft und damit den Launch sowie das wichtige Weihnachtsgeschäft umfasst, rechnen Analysten mit historischen Nettobuchungen von 8,0 bis 8,2 Milliarden US-Dollar. Diese Spanne ist gut belegt, weil sie der offiziellen Guidance von Take-Two entspricht, die das Unternehmen mehrfach bekräftigt hat.
Weniger belastbar ist dagegen die vielerorts genannte EPS-Spanne von 5,00 bis 6,50 US-Dollar für dieses Geschäftsjahr. Der aktuelle Analystenkonsens liegt mit rund 6,94 US-Dollar deutlich höher; die Einzelschätzungen reichen von etwa 5,90 bis 9,59 US-Dollar. Wer die 5,00-Dollar-Marke als Untergrenze heranzieht, argumentiert also konservativer als der Großteil des Marktes.
Im darauffolgenden Geschäftsjahr 2028, das bis März 2028 reicht, verschiebt sich der Fokus vom reinen Erstverkauf auf die fortlaufende Monetarisierung. Die Buchungsschätzung von 8,7 bis 9,1 Milliarden US-Dollar wird von mehreren Häusern gestützt, auch wenn einzelne Analysten ihre Prognosen leicht angepasst haben. Die Annahme, dass die EPS-Schätzungen in diesem Jahr auf über 10,00 bis 10,80 US-Dollar steigen, ist ebenfalls korrekt: Der Konsens liegt bei etwa 10,32 US-Dollar, die UBS bei 10,86 US-Dollar und die Bank of America sogar bei 13,03 US-Dollar. Der Treiber dahinter ist plausibel – digitale Mikrotransaktionen, Add-ons und ein starkes GTA Online sind margenstark und sorgen nach dem initialen Entwicklungs- und Marketingaufwand für eine deutlich bessere Kostenstruktur.
Unterm Strich sind die Prognosen insgesamt stimmig und decken sich in den großen Linien mit den Erwartungen der Wall Street. Die größte Ungenauigkeit bleibt die zu niedrig angesetzte EPS-Spanne für 2027. Und wie bei allen Analystenschätzungen gilt: Es sind Erwartungen, keine Garantien. Die tatsächlichen Zahlen hängen davon ab, wie viele Exemplare wirklich verkauft werden, wie sich die Marge zwischen physischen und digitalen Verkäufen entwickelt und wie erfolgreich der Live-Service nach dem Launch tatsächlich anläuft.
Läuft doch