Dax mit Verschnaufpause nach Rekordhoch

Der MDax verlor am Freitagmittag 0,5 Prozent auf 30.693 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent abwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Höhenflug des deutschen Aktienmarktes haben sich die Anleger am Freitag Vorsicht walten lassen und vor dem Wochenende Gewinne mitgenommen. Der Dax notierte am Nachmittag kaum verändert bei 26.767 Punkten. Am Vortag war der Leitindex erstmals über die runde Marke von 27.000 Punkten geklettert, letztlich aber darunter geblieben. Auf Wochensicht zeichnet sich für den Dax ein Plus von rund 3,7 Prozent ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Aus Branchensicht standen Versicherungstitel ganz oben in der Anlegergunst. So knüpften die Papiere der Munich Re an ihren starken Vortag an. Sie gewannen weitere 1,1 Prozent und blieben auf Kurs zu ihrem Rekordhoch von Ende April 2025. Die Aktien von Hannover Rück präsentierten sich mit plus 1,2 Prozent ebenfalls in guter Verfassung. Die Anteile der Allianz schraubten ihr Rekordhoch derweil weiter in die Höhe. Zuletzt verteuerten sie sich um 0,4 Prozent.

Die Aktien des Rüstungskonzerns Rheinmetall setzten ihren monatelangen Abwärtstrend mit dem Fall auf das tiefste Niveau seit Februar 2025 fort. Zuletzt verbuchten sie ein Kursminus von 1,9 Prozent. Seit dem Jahreshoch Mitte Januar bei 1.966 Euro summiert sich die Verluststrähne damit auf rund 60 Prozent.

Die Papiere von CTS Eventim legten um 1,6 Prozent zu. Der Eventvermarkter hat im dritten Quartal wegen Problemen im Veranstaltungsgeschäft weniger umgesetzt und verdient. Analysten sprachen von einem durchwachsenen Quartal. Die Bestätigung der Jahresprognose wirke aber beruhigend, schrieb Analystin Annick Maas von Bernstein Research.

Deutsche Euroshop profitierte in den ersten neun Monaten von höheren Mieten, Abfindungen von Mietern und geringeren Kosten. Der Betreiber von Einkaufszentren hatte bereits Anfang November den Gewinnausblick für 2026 erhöht und das Umsatzziel präzisiert. Die Anteilsscheine verteuerten sich um 2,0 Prozent.

Die Energiekonzerne RWE und Eon können sich einem Pressebericht zufolge möglicherweise auf einen Geldregen aus Berlin freuen. Die Bundesregierung wolle deren Anteil von einem Drittel an dem Brennelemente-Hersteller Urenco mit Sitz in Großbritannien kaufen, berichtete die "Welt" auf ihrer Internetseite. Ein Verkauf würde beiden Unternehmen einen erheblichen Wertzuwachs durch eine Randbeteiligung bescheren und die Bilanz stärken, bemerkte ein Marktbeobachter. Die Eon-Titel gewannen 1,5 Prozent, für RWE ging es um 0,8 Prozent nach oben.

Mit einem Kursabschlag von 9,6 Prozent litt die Aktie von GFT Technologies unter einer Analystenabstufung und war der schwächste Wert im SDax . Das Analysehaus MPCM hatte GFT von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 32 auf 29 Euro reduziert. Analyst Felix Ellmann rechnet für den Softwareanbieter mit steigenden Kapitalkosten.

Die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank sackten auf ein Rekordtief ab und notierten am Nachmittag 6,5 Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn summiert sich der Kursverlust damit auf rund 38 Prozent. Am Donnerstag hatte der Gewerbeimmobilien-Finanzierer schwache Quartalszahlen gemeldet und die Jahresziele überraschend reduziert./edh/men

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 475,4 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 14:42 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 551,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 351,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -26,25 %/+43,73 % bedeutet.



