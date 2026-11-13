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    Bund könnte Eons und RWEs Urenco-Anteil kaufen

    ROUNDUP/Berichte

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    Für Sie zusammengefasst
    • Bund plant ein Drittel von Urenco zu übernehmen
    • Vier Milliarden Euro für Urenco-Anteil vorgesehen
    • Urenco soll Uran für britische Atom-U-Boote liefern
    ROUNDUP/Berichte - Bund könnte Eons und RWEs Urenco-Anteil kaufen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will sich nach einem Bericht der Tageszeitung "Die Welt" aus geostrategischen Gründen am Atomtechnikkonzern Urenco beteiligen. Nach Informationen der Zeitung plant der Bund, ein Drittel des multinationalen Brennelemente-Herstellers mit Sitz in Großbritannien zu übernehmen. Bei diesem Drittel soll es sich um den zu gleichen Teilen von den deutschen Energiekonzernen RWE und Eon gehaltenen Anteil handeln. Urenco betreibt auch in Deutschland bei Gronau eine Urananreicherungsanlage.

    Über eine geplante Beteiligung des Bundes an Urenco berichtete auch die "Süddeutsche Zeitung". Auch der Deutschen Presse-Agentur wurden solche Pläne aus Bundestagskreisen bestätigt.

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    Bislang keine offizielle Bestätigung

    Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums wollte sich in der Regierungspressekonferenz am Freitag "zu etwaig laufenden Abstimmungen und konkreten Inhalten von vertraulichen Gesprächen wie üblich" nicht äußern. Auch Medienberichte wolle er nicht kommentieren.

    An Urenco sind bislang zu je einem Drittel die Staaten Großbritannien und die Niederlande beteiligt. Das weitere Drittel teilen sich über ein Gemeinschaftsunternehmen die beiden ehemaligen deutschen Atomkraftwerksbetreiber RWE und Eon.

    Neuer Vier-Milliarden-Euro-Ausgabenposten im Haushaltsplan

    Am Donnerstag war in der Bereinigungssitzung zum Haushaltsentwurf 2027 im Bundestag ein neuer Ausgabenposten in Höhe von vier Milliarden Euro aufgetaucht: "Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb und Halten von Beteiligungen an Unternehmen im Bereich der Energiewirtschaft". Nach Informationen der "Welt" aus dem politischen Berlin wurde die Summe für den Erwerb der Urenco-Beteiligungen von RWE und Eon eingestellt.

    Weder Bundesfinanzministerium noch Bundeswirtschaftsministerium wollten sich auf Anfrage der dpa zu den Berichten äußern. Auch Sprecher der beiden Energiekonzerne wollten die Berichte nicht kommentieren. Ein Urenco-Sprecher erklärte: "Wir äußern uns generell nicht zu den Eigentumsverhältnissen."

    "Süddeutsche": Urenco soll Uran für Atom-U-Boote produzieren

    Die "Welt" berichtete unter Berufung auf Insider weiter, dass die Energieversorger ihre Beteiligung aus zwei Gründen abgeben wollten. Zum einen habe die Beteiligung an einem Brennelemente-Hersteller nach dem deutschen Atomausstieg für die Konzerne keinen strategischen Wert mehr, hieß es. Zum anderen werde die bislang auf zivile Kernenergie ausgerichtete Urenco auf Bitten von Großbritannien immer stärker auch im militärischen Nuklear-Bereich aktiv.

    Die "Süddeutsche Zeitung" berichtete unter Berufung auf Koalitionskreise, dass die Firma hoch angereichertes Uran für britische Atom-U-Boote produzieren solle. Das Investment sei ein Wunsch auch anderer europäischer Staaten./tob/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

    Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 59,70 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,500EUR. Von den letzten 8 Analysten der E.ON Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -2,24 %/+13,20 % bedeutet.





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