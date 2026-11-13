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    Rekord-Exporte: Russland lässt den Diesel laufen!

    Rohöl & Diesel

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    Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) erreichten Russlands Exporteinnahmen aus Rohöl und Erdölprodukten im Oktober den höchsten Stand seit Mai.

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    Rohöl & Diesel - Rekord-Exporte: Russland lässt den Diesel laufen!
    Foto: Maxim Shipenkov - Pool EPA/AP

    Russische Ölproduzenten erzielten im vergangenen Monat Exporterlöse von fast 21,2 Milliarden US-Dollar, ein Plus von rund 65 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie die Internationale Energieagentur (IEA) am Freitag mitteilte.

    Rohöl machte dabei über 80 Prozent der Gesamteinnahmen aus, da die russische Erdölproduktion und deren Exporte durch ukrainische Angriffe auf Ölraffinerien unter Druck gerieten.

    Die wichtigsten Rohölsorten des Landes, Urals und ESPO, erreichten im vergangenen Monat aufgrund der Kampfhandlungen im Nahen Osten über 100 US-Dollar pro Barrel. Fast täglich kam es zu Angriffen auf Tanker in der Straße von Hormus, und die Huthis führten intensive Angriffe auf die saudische Energieinfrastruktur durch.

    Dies stützte die Nachfrage nach russischem Rohöl, das nicht durch die Straße von Hormus transportiert werden muss, um China und Indien zu erreichen.

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    Ölpreise über 100 US-Dollar waren eine willkommene Entwicklung für den russischen Staatshaushalt, der etwa ein Fünftel seiner Einnahmen aus der Öl- und Gasindustrie bezieht und durch die Kosten des Ukraine-Einmarsches sowie die Aufrechterhaltung der Kriegswirtschaft stark belastet ist.

    Laut am Dienstag veröffentlichten Regierungsdaten wird das Haushaltsdefizit in diesem Jahr voraussichtlich 3,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erreichen.

    Russlands Rohölexporte blieben im Oktober gegenüber dem Vormonat unverändert bei 5,33 Millionen Barrel pro Tag und lagen damit rund 4 Prozent über dem Vorjahresniveau, wie die IEA berichtet.

    Die Exporte von Erdölprodukten erreichten 1,49 Millionen Barrel pro Tag und damit den höchsten Wert seit Juni, lagen aber etwa ein Drittel unter dem Vorjahresniveau.

    Unterdessen hat die Ukraine ihre Angriffe auf wichtige russische Ölraffinerien, darunter exportorientierte Anlagen wie Kirishi und die größte Raffinerie des Landes in Omsk, wieder aufgenommen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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