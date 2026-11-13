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    Fünfter Verlusttag in Folge: AUTO1 Group setzt Talfahrt fort

    Gegenwind

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    Die Aktie von AUTO1 Group verliert heute 3,41 % und dreht damit nach zwischenzeitlichen Gewinnen ins Minus.

    Gegenwind - Fünfter Verlusttag in Folge: AUTO1 Group setzt Talfahrt fort
    Foto: Autohero

    Der fünfte Verlusttag in Folge verlängert die Abwärtsserie bei AUTO1 Group. Auf Wochensicht büßt die Aktie damit 18,82 % ein. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser liegen zunächst nicht vor.

    AUTO1 Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.11.2026

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei AUTO1 Group insgesamt ein Minus von -29,99 % zu verkraften.

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    Auf Wochensicht hat die AUTO1 Group Aktie damit -18,82 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,37 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -44,93 % verloren.

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    Während AUTO1 Group deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,02 %.

    Informationen zur AUTO1 Group Aktie

    AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

    Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,34 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 13.11. - FTSE Athex 20 stark +1,12 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AUTO1 Group Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurse unter 16 Euro, mögliche neue Tiefstände und die Aussicht auf eine langfristige Erholung. Diskutiert wird, ob Leerverkäufer bei 15 bis 16 Euro eindecken. Fundamental stehen Zweifel an der Gewinnskalierung im Fokus: Fraglich sei, ob rund 1.100 Euro Bruttomarge je Fahrzeug nach variablen Kosten zur Deckung der Fixkosten und für nachhaltige Aktionärserträge ausreichen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AUTO1 Group eingestellt.

    Zur AUTO1 Group Diskussion

    Die Aktie von AUTO1 Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 34,21 %. Über 5 Jahre lag sie bei -13,34 %.

    AUTO1 Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -18,82 %
    1 Monat -13,37 %
    3 Monate -29,99 %
    1 Jahr -43,55 %
    Stand: 13.11.2026, 15:00 Uhr

    AUTO1 Group Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der AUTO1 Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur AUTO1 Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    AUTO1 Group

    -3,22 %
    -19,29 %
    -13,57 %
    -30,35 %
    -44,03 %
    +136,90 %
    -52,81 %
    -60,73 %
    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88
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