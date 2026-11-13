Laut dem TestMu-Bericht „State of AI in Quality Engineering 2026" haben 81 % der Softwareteams KI-generierten Code integriert, den sie nicht vollständig verstanden haben

NOIDA, Indien und SAN FRANCISCO, 13. November 2026 /PRNewswire/ -- TestMu AI (ehemals LambdaTest), die Agentic AI Quality Engineering Plattform, hat heute den State of AI in Quality Engineering 2026 Bericht veröffentlicht. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass 81 % der Softwareteams KI-generierten Code oder Tests integriert haben, die sie nicht vollständig verstanden haben, und dass 44 % über mehr unentdeckte Fehler oder Produktionsvorfälle berichten, seit der Anteil des von KI geschriebenen Codes zugenommen hat. Mittlerweile schreibt die KI einen Großteil des Codes und viele der Tests, dennoch überprüfen die meisten Teams die Arbeit im Nachhinein immer noch mit einer Person oder mit einem anderen KI-Modell.

Inzwischen schreibt KI bei 40 % der Teams mehr als die Hälfte des Produktionscodes, 44 % verzeichnen mehr Fehler in der Produktion, und nur 41 % führen vor dem Zusammenführen automatisierte Prüfungen des KI-generierten Codes durch.

97 % der befragten Teams nutzen bereits KI im Testbereich oder planen dies. Bei den meisten von ihnen ist die offene Frage, wie KI-generierter Code und Tests vor der Auslieferung verifiziert werden.

Wichtigste Erkenntnisse aus dem Bericht „Stand der KI im Qualitätsmanagement 2026":

Die Verifizierungslücke: Nur 41 % der Teams führen vor dem Zusammenführen eine automatisierte Überprüfung des von der KI geschriebenen Codes durch; die meisten verlassen sich auf eine manuelle Überprüfung (55 %) oder eine Übergabe an die Qualitätssicherung nach dem Schreiben des Codes (51 %). Bei Teams ohne separate CI-Tests steigt die Anzahl unentdeckter Fehler deutlich stärker an (49%) als bei Teams, die solche Tests durchführen (38%).

Nur 41 % der Teams führen vor dem Zusammenführen eine automatisierte Überprüfung des von der KI geschriebenen Codes durch; die meisten verlassen sich auf eine manuelle Überprüfung (55 %) oder eine Übergabe an die Qualitätssicherung nach dem Schreiben des Codes (51 %). Bei Teams ohne separate CI-Tests steigt die Anzahl unentdeckter Fehler deutlich stärker an (49%) als bei Teams, die solche Tests durchführen (38%). Entwickler sind am stärksten gefährdet: 93 % der Entwickler haben KI-Ausgaben zusammengeführt, die sie nicht vollständig verstanden haben.

93 % der Entwickler haben KI-Ausgaben zusammengeführt, die sie nicht vollständig verstanden haben. KI-gestützte Benotung vergrößert die Kluft: Teams, die ein Modell zur Bewertung eines anderen verwenden (LLM als Richter), führen regelmäßig doppelt so häufig KI-Ausgaben zusammen, die sie nicht verstehen, wie andere Teams (29 % gegenüber 15 %). KI-generierte Tests liegen im Median in 65 % der Fälle „fast richtig, aber nicht ganz".

Teams, die ein Modell zur Bewertung eines anderen verwenden (LLM als Richter), führen regelmäßig doppelt so häufig KI-Ausgaben zusammen, die sie nicht verstehen, wie andere Teams (29 % gegenüber 15 %). KI-generierte Tests liegen im Median in 65 % der Fälle „fast richtig, aber nicht ganz". KI-Agenten werden nach menschlicher Überprüfung und Demos ausgeliefert: 77 % der Teams entwickeln KI-Agenten, die sie testen müssen, aber 37 % von ihnen haben keine systematische Möglichkeit, diese Agenten zu evaluieren, und nur 28 % testen die Agenten gegen Benutzer, die versuchen, sie zu knacken.

77 % der Teams entwickeln KI-Agenten, die sie testen müssen, aber 37 % von ihnen haben keine systematische Möglichkeit, diese Agenten zu evaluieren, und nur 28 % testen die Agenten gegen Benutzer, die versuchen, sie zu knacken. Budgets finanzieren die Mittelbeschaffung, nicht die Überprüfung: 50 % der Teams verwenden den größten Teil ihres Budgets für KI-Tests für die Erzeugung von KI-Ergebnissen, während 17 % für deren Überprüfung aufgewendet werden.

50 % der Teams verwenden den größten Teil ihres Budgets für KI-Tests für die Erzeugung von KI-Ergebnissen, während 17 % für deren Überprüfung aufgewendet werden. Nur wenige sind auf KI-Fehler vorbereitet: Nur 13 % der Teams verfügen über einen Notfallplan für KI-Fehler.

„Softwareteams verlassen sich heute auf KI, um ihren Code zu schreiben, ihre Tests zu generieren und zunehmend auch, um festzustellen, ob beides bereit für die Auslieferung ist." Die Verifizierung hat mit dieser Entwicklung jedoch nicht Schritt gehalten. Wir sind der Ansicht, dass jede Ausgabe, die KI erzeugt, von einem System validiert werden sollte, das unabhängig von dem Modell ist, das sie erzeugt hat – und zwar bevor sie zusammengeführt wird und jedes Mal, wenn sie sich ändert. „Die Teams in unserer Umfrage, die diese Vorgehensweise bereits anwenden, verzeichnen weniger Fehler in der Produktion, und wir gehen davon aus, dass sie zum Standard für Entwicklungsunternehmen wird, die KI einsetzen", sagte Asad Khan, Mitbegründer und CEO von TestMu AI.

Lesen Sie den Bericht hier: testmuai.com/research/state-of-ai-in-quality-engineering.

Informationen zu TestMu AI

TestMu AI (ehemals LambdaTest) ist eine agentenbasierte Plattform für Qualitätssicherung im Bereich KI, die KI-Implementierungen im gesamten Unternehmen und in der realen Welt gewährleistet. Es führt agentenbasierte Tests für Web- und Mobilanwendungen auf über 5.000 Browsern und über 50.000 realen Geräten durch, sowie für Chat-, Sprach-, IVR-, Video- und Bildagenten. Weitere Informationen finden Sie unter www.testmuai.com.

Medienkontakt

Nikhil Saxena

Manager Unternehmenskommunikation, TestMu AI

nikhils@testmuai.com| +91 98709 81968

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