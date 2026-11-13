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    Fregatten-Frage bringt Rheinmetall-Aktie in Seenot

    Tiefster Stand seit 2025

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    Rheinmetall fällt auf den tiefsten Stand seit Februar 2025. Zwei gesenkte Prognosen binnen drei Monaten und Fragezeichen beim Fregattenprojekt F127 setzen die Aktie des Rüstungskonzerns unter Druck.

    Für Sie zusammengefasst
    Tiefster Stand seit 2025 - Fregatten-Frage bringt Rheinmetall-Aktie in Seenot
    Foto: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE - SULUPRESS.DE

    Bei Rheinmetall reißt die Verlustserie nicht ab. Am Freitag gab die Aktie am Nachmittag um rund 2 Prozent auf 759 Euro nach und markierte damit den tiefsten Stand seit Februar 2025. Gegenüber dem Jahreshoch von 1966 Euro Mitte Januar summiert sich das Minus 2026 auf mehr als 60 Prozent.

    Anfang November hatte der Rüstungskonzern zum zweiten Mal binnen drei Monaten seinen Ausblick gesenkt. Der Umsatz soll 2026 nur noch bei rund 13,2 Milliarden Euro liegen, zuvor standen 13,7 bis 14,2 Milliarden im Plan. Bei der operativen Marge peilt das Unternehmen etwa 18,5 statt zuvor rund 19 Prozent an.

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    Als Gründe nannte Rheinmetall, dass Umsätze und Anzahlungen aus dem Boxer-Programm Arminius ins kommende Jahr rutschen. Schleppende Chargenfreigaben bremsen zudem die Erlöse im Geschäft mit Artilleriemunition.

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    Auch aus neueren Aktivitäten, etwa der Zusammenarbeit mit dem niederländischen Raketenhersteller Destinus, fließt 2026 nicht alles wie erwartet. Konzernchef Armin Papperger hatte im August für Rheinmetalls Anteil an einem ersten Arminius-Auftrag rund 12,4 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, dazu eine Anzahlung von mehr als 3 Milliarden Euro. 

    Jetzt kommt Sorge um das Marinegeschäft hinzu. Adrien Rabier von Bernstein Research hat sich in einer aktuellen Studie das Fregattenprojekt F127 der Bundeswehr angesehen. Der Auftrag für F126-Fregatten, der Rheinmetall eigentlich zugeschrieben wurde, war im Juni gestoppt worden.

    Stattdessen wurde eine Alternative beim Konkurrenten TKMS bestellt. Rabier glaubt weiter an einen F127-Zuschlag für Rheinmetall, würde sich aber über Verzögerungen oder einen kleineren Umfang nicht wundern. An dem Vorhaben ist auch TKMS beteiligt, deren Aktie am Freitag 1,7 Prozent verlor.

    Fazit

    Für Rheinmetall-Anleger bleibt der Gegenwind vorerst stark. Auf die gesenkte Prognose folgt nun die Unsicherheit um die F127. Laut Bernstein-Analyst Rabier geht es dabei weniger um die Zahlen als um die Stimmung am Markt. Solange die Zweifel an Umsetzung und Cash-Generierung nicht ausgeräumt sind, kann schon ein kleinerer Rückschlag den Kurs deutlich belasten.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 756,8EUR auf Tradegate BSX (13. November 2026, 15:33 Uhr) gehandelt.


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