13 Jahre gewartet: GTA VI könnte alle Rekorde brechen
Über 12 Mio. Vorbestellungen
12 Millionen Vorbestellungen, Milliardenfantasie und ein schwächelnder Aktienkurs: Warum Analysten bei diesem Gaming-Konzern jetzt große Chancen sehen.
- GTA VI knackt 12 Millionen Vorbestellungen
- Analysten sehen trotz Kursschwäche weiteres Potenzial
- Online-Modus und weitere Spiele versprechen Umsätze
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Der 19. November dürfte für viele Beschäftigte in Deutschland kein gewöhnlicher Arbeitstag werden. Schließlich erscheint an diesem Tag "Grand Theft Auto VI". Laut einer Datenauswertung des Personalsoftware-Anbieters Personio haben bereits 38 Prozent mehr Menschen Urlaub für den Erscheinungstag eingetragen als am selben Tag ein Jahr zuvor. Der Hype ist also riesig – und für den Entwickler Take-Two könnte der Verkaufsstart zum milliardenschweren Geschäft werden. Obwohl die Aktie zuletzt unter Druck stand, sehen Analysten erhebliches Kurspotenzial.
13 Jahre mussten Fans auf den Nachfolger von "GTA V" warten. Jetzt erreicht die Vorfreude neue Dimensionen. Microsoft und Sony bestätigten bereits, dass "GTA VI" das meistvorbestellte Spiel in ihren jeweiligen Online-Stores ist. Laut dem Marktforschungsunternehmen Sensor Tower haben die Vorbestellungen inzwischen die Marke von 12 Millionen Exemplaren überschritten.
Aktie bietet Einstiegschance?
Die Take-Two-Aktie hat einen schwierigen Jahresstart hinter sich und liegt seit Jahresbeginn noch rund 12 Prozent im Minus. In den vergangenen vier Wochen ging es allerdings bereits wieder um knapp 9 Prozent nach oben. Ein Grund für die zwischenzeitliche Schwäche dürften die mehrfachen Verschiebungen von "GTA VI" gewesen sein. Am 6. November 2025 hatte Take-Two den ursprünglich für den 26. Mai 2026 geplanten Verkaufsstart auf den 19. November 2026 verlegt.
Die wiederholten Verzögerungen könnten Zweifel geschürt haben, ob der Termin diesmal hält und das Spiel die enormen Erwartungen tatsächlich erfüllen kann. Entsprechend vorsichtig reagierten Anleger. Seit die Marketingkampagne mit neuen Trailern und ersten Einblicken in das Spiel an Fahrt aufgenommen hat, hat sich die Stimmung jedoch wieder verbessert.
Nun muss Take-Two liefern. Gelingt "GTA VI" ein erfolgreicher Verkaufsstart und erfüllt das Spiel die hohen Erwartungen, könnte das der Aktie weiteren Rückenwind geben.
Analysten sehen Chancen
Analyst Nick McKay von Freedom Capital Markets sieht darin eine Chance. Sein Kursziel von 293 US-Dollar liegt über dem durchschnittlichen Kursziel der Wall-Street-Analysten von 283,86 US-Dollar, wie Daten von Seeking Alpha zeigen.
Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten einen bereinigten Gewinn von 6,83 US-Dollar je Aktie. Das wäre ein Plus von 67 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Nettobuchungen sollen um 28 Prozent auf 8,61 Milliarden US-Dollar steigen.
Auch Take-Two-Chef Strauss Zelnick zeigte sich gegenüber Barron's zuversichtlich. Die Vorbestellungen erreichten "beispiellose Größenordnungen". Gleichzeitig bezeichnete er die Entwicklung als Neuland.
Mehr als ein einmaliger Verkaufserfolg
Das Potenzial dürfte weit über den Verkaufsstart hinausreichen. "GTA V" zählt seit seiner Veröffentlichung 2013 bis heute zu den meistverkauften Spielen. Ein wichtiger Umsatztreiber ist dabei der Online-Modus. Gerüchten zufolge könnte die PC-Version von "GTA VI" bereits im Frühjahr 2027 folgen. Darüber hinaus wird ein neuer Online-Modus erwartet, der an den Erfolg seines Vorgängers anknüpfen soll. Damit hätte Take-Two gleich mehrere Möglichkeiten, die Einnahmen aus dem Spiel langfristig zu steigern. Anders als beim einmaligen Verkauf sorgen Abonnements und Mikrotransaktionen im Online-Geschäft für wiederkehrende Umsätze.
Analysten sehen darin einen wichtigen Wachstumstreiber. BofA Securities erwartet, dass GTA Online im Geschäftsjahr 2029 durchschnittlich 66 US-Dollar je monatlich aktivem Nutzer einbringen könnte.
Neben bekannten Spielemarken wie "NBA 2K", "Red Dead Redemption" und "BioShock" verfügt Take-Two über ein starkes Mobile-Gaming-Geschäft, das rund die Hälfte des Konzernumsatzes ausmacht. Und das Portfolio soll weiter wachsen. "Wir haben noch viele weitere Titel in der Entwicklung, die wir noch nicht angekündigt haben", sagte Zelnick gegenüber Barron's.
Fazit: Viel Fantasie, aber auch hohe Erwartungen
Take-Two steht vor einem möglicherweise historischen Spieleverkauf. Die Vorbestellungen haben bereits den Rekord von "Cyberpunk 2077" mit 8 Millionen geknackt. Der enorme Hype, wiederkehrende Einnahmen aus dem Online-Geschäft und weitere Spielemarken sprechen für den Konzern. Die Aktie könnte deshalb noch erhebliches Potenzial bieten. Entscheidend wird allerdings sein, ob "GTA VI" die gewaltigen Erwartungen tatsächlich erfüllen kann.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion
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