Angel Yeast erhält die EcoVadis-Silbermedaille 2026 und zählt weltweit zu den besten 10 % der Unternehmen

YICHANG, China, 13. November 2026 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (SSE: 600298) wurde mit der EcoVadis‑Silbermedaille 2026 ausgezeichnet und erreichte eine Gesamtpunktzahl von 78/100, was einer Verbesserung um 7 Punkte gegenüber 2025 entspricht. Das Ergebnis bringt das Unternehmen weltweit unter die besten 10 % der von EcoVadis bewerteten Unternehmen und unter die besten 3 % in der Branche „Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln". Die Bewertung ist bis zum 9. November 2027 gültig und würdigt die Fortschritte des Unternehmens in vier Schlüsselbereichen: Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung.

Informationen zur EcoVadis‑Bewertung

EcoVadis ist ein weltweit anerkannter Anbieter von CSR-Bewertungen, der die nichtfinanzielle Leistung von Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung bewertet. Die Bewertungsmethodik von EcoVadis basiert auf internationalen Nachhaltigkeitsstandards und ist für ihre methodische Strenge und Glaubwürdigkeit weithin anerkannt. Angel Yeast hat sechs Jahre in Folge an der Bewertung teilgenommen, und die Silbermedaille 2026 spiegelt die systematischen und kontinuierlichen Verbesserungen des Unternehmens wider.

Umwelt

Angel Yeast erzielte überzeugende Ergebnisse im Bereich Umweltleistung mit 79 von 100 Punkten und zählt damit zu den besten 8 % seiner Branche. Das Unternehmen hat spezielle Richtlinien mit qualitativen und quantitativen Zielen eingeführt, darunter formelle Verfahren zur Überprüfung und Anpassung der Umweltpolitik sowie eine klar festgelegte Zuständigkeit für diesen Bereich. Das Unternehmen hat den UN Global Compact (UNGC) unterzeichnet und ist nach ISO 50001, ISO 22000, FSSC 22000 und ISO 14001 zertifiziert. Zu den praktischen Maßnahmen gehören der Bezug und/oder die Erzeugung erneuerbarer Energie, Energie- und/oder CO₂-Audits, die Verringerung der CO₂-Emissionen beim Transport sowie der Einsatz effizienter HLK‑Geräte.

Arbeits‑ und Menschenrechte

Im Bereich Arbeits‑ und Menschenrechte erzielte Angel Yeast 78 von 100 Punkten und zählt damit zu den besten 3 % seiner Branche. Angel Yeast ist nach ISO 45001 zertifiziert und hat besonders umfassende Richtlinien zu wichtigen Arbeits‑ und Menschenrechtsfragen eingeführt, darunter quantitative Zielvorgaben für Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter sowie Karrieremanagement und Schulungen. Das Unternehmen unterstützt die Women's Empowerment Principles (WEPs) und den UN Global Compact.